NASA uruchamia „latarnię” księżycową. To autonomiczny system nawigacji

Kolejny krok w drodze do kolonizacji Księżyca

Nowoczesny autonomiczny system nawigacji stanowiłby wyraźne ulepszenie w stosunku do obecnie stosowanych metod. Eksperyment rozpoczął się 15 lutego. Sprzęt jako ładunek został zabrany na pokładzie lądownika Nova-C o nazwie Odysseus misji IM-1. Po pomyślnym lądowaniu w pobliżu krateru Malapert A lądownik spędził kolejne dni na powierzchni, przeprowadzając jednocześnie sześć demonstracji naukowo-technologicznych, w tym LN-1.

Zapaliliśmy tymczasową latarnię na księżycowym brzegu. Teraz staramy się zapewnić zrównoważoną sieć lokalną – szereg latarni morskich, które wyznaczają drogę statkom kosmicznym i załogom naziemnym, aby mogły bezpiecznie i pewnie rozprzestrzeniać się i eksplorować. Powiedział Evan Anzalone, główny badacz LN-1 w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla w Huntsville w Alabamie należącym do NASA.

Zespół Marshalla codziennie testował system LN-1. Udało się przeprowadzić dwie 15-minutowe transmisje z powierzchni Księżyca, przekazując telemetrię, pomiary nawigacyjne i inne dane badaczom na Ziemi.

Co więcej, LN-1 zapewnił nawet krytyczne wsparcie dla pokładowego systemu nawigacji IM-1. Z czasem podobne do Lunar Node-1 systemy, będą mogły zostać wykorzystane do wzmocnienia przekaźników nawigacyjnych i komunikacyjnych. Zapewniłoby to większą niezawodność oraz dodatkowe możliwości dla użytkowników, zarówno tych na orbicie, jak i na powierzchni.

Docelowo miałaby powstać cała sieć monitorująca i utrzymująca ruchliwe systemy komunikacyjne w metropoliach, w tym księżycowy system nawigacji satelitarnej. Następnie system ten mógłby zostać wykorzystany podczas misji kolonizacyjnej na Marsa.