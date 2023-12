Ludzie odkryli do tej pory kilka tysięcy egzoplanet, czyli znajdujących się poza Układem Słonecznym. Wiele z tych światów wymaga dokładniejszego zbadania i w podjęciu przyszłych decyzji sporą rolę może odegrać nowa analiza NASA. Specjaliści z agencji wskazali te planety, które potencjalnie mają podpowierzchniowe oceany.

NASA wskazuje egzoplanety mogące mieć oceany

Specjaliści z NASA wyselekcjonowali te egzoplanety, pod których powierzchnią mogą skrywać się oceany. Wybrano 17 kandydatek. Co łączy te światy? Są zbliżone wielkością do Ziemi, ale wszystkie mają mniejszą gęstość. Ponadto są zimniejsze i panują tam niższe temperatury.

Wspomniane egzoplanety mogą być skute lodem, ale pod nim jest szansa na występowanie płynnych oceanów. Jak to możliwe? Są one ogrzewane z wnętrza tych planet (m.in. poprzez rozpad pierwiastków) oraz siły pływowe wywierane przez lokalne gwiazdy. Tak więc mogą być bardzo podobne do lodowego księżyca Jowisza, którym jest Europa czy Enceladusa Saturna.

Może występować tam życie

Wspomniane planety być może nie są na tyle ogrzane, aby płynna woda występowała na ich powierzchni, ale pod warstwą lodu jak najbardziej. To skłania naukowców do wytypowania tych światów pod względem przyszłych badań, gdzie można będzie szukać biosygnatur (chemicznych oznak) życia. Zresztą podobne plany uczeni wiążą m.in. ze wspomnianym wcześniej księżycem Europa.

Naukowcy twierdzą, że dwie z wytypowanych egzoplanet są szczególnie warte uwagi. Są to Proxima Centauri b i LHS1140 b, gdzie płynne oceany podpowierzchniowe wydają się być najbardziej prawdopodobne.

Zdjęcie Wizualizacja egzoplanety Proxima Centauri b / ESO/M. Kornmesser / materiał zewnętrzny

Ponieważ nasze modele przewidują, że oceany można znaleźć stosunkowo blisko powierzchni Proxima Centauri b i LHS 1140 b, a tempo aktywności gejzerów w nich może przewyższać tempo aktywności Europy setki, a nawet tysiące razy, teleskopy najprawdopodobniej wykryją na nich aktywność geologiczną planet. Lynnae Quick z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda w NASA

W nowych badaniach wykorzystano wiedzę, którą naukowcy zdobyli w trakcie przyglądania się księżycom Europa oraz Enceladus, które również skute są lodem i mają podpowierzchniowe oceany.