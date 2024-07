Naukowcy znaleźli dziwne struktury. Powstają nad naszymi głowami

Możliwe wytłumaczenia

Naukowcy jednak już znaleźli poszlaki, dlaczego w jonosferze zaobserwowali struktury w kształcie liter X i C. Kształty X mogą wskazywać, że poprzednie założenia o ich powstawaniu przez zaburzenia słoneczne i wulkaniczne są błędne. Zamiast tego, odpowiadać za nie mają bardziej zaburzenia z niższych warstw atmosfery. To właśnie one mogły wywołać pojawienie się struktur w jonosferze, przy dość "spokojnych" warunkach. Litery C mogły natomiast powstać przez podmuchy wiatru, które zakrzywiły formujące się pęcherzyki. Część z kształtów odpowiada kierunkom podmuchów, które zostały zebrane przez miejscowe stacje meteorologiczne.

Niemniej te wytłumaczenia są tylko teoriami, które potrzebują badań, aby je potwierdzić. De facto więc na ten moment naukowcy nie mogą na 100 proc. powiedzieć, dlaczego nagle w jonosferze doprowadziło do pojawienia się pęcherzyków, które formują się w kształt liter X i C. Dlatego dokładniejsze zbadanie tych zjawisk jest priorytetem astronomów. Zakłócenia wywoływane przez takie pęcherzyki mogą bowiem prowadzić do silnych zakłóceń lub nawet zerwania sygnałów radiowych i satelitarnych w regionach, gdzie się formują.

Badania opublikowano w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Space Physics