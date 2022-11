Misja Artemis I to pierwszy poważny krok do powrotu człowieka na Księżyc. NASA potwierdziła, że 16 listopada to data startu misji. Okno startowe otworzy się o godz. 1:04 czasu lokalnego, w Polsce to godzina 7:04. W oczekiwaniu na to historyczne wydarzenie sprawdzamy, jakie jeszcze ciekawe starty czekają fanów astronomii w najbliższym czasie.

Poniedziałek 21 listopada: Start "smoczych doków"

SpaceX od lat zajmuje się transportem ładunków na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dzięki kontraktowi z NASA już wkrótce rozpocznie się kolejna - misja SpaceX CRS-26. Ta ma na celu uzupełnienie zaopatrzenia stacji kosmicznej ISS przy użyciu kapsuły Cargo Dragon i rakiety Falcon 9.

Reklama

Zdjęcie Statek transportowy SpaceX Dragon startuje z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego NASA. / NASA

Co dokładnie znajdzie się na pokładzie "smoczych doków"? Ładunek obejmuje przenośny ręczny mikroskop do poprawy diagnostyki zdrowia w kosmosie oraz panele słoneczne dla stacji. Co więcej, na statku znajdą się też pomidory karłowate, które mają pomóc w stworzeniu ciągłego systemu produkcji świeżej żywności w kosmosie.

Kiedy start misji SpaceX CRS-26? Pierwotnie start Dragona zaplanowano na 18 listopada, jednak obecnie NASA i SpaceX celują w poniedziałek 21 listopada o 16:19 czasu lokalnego (w Polsce będzie wtedy godzina 22.19). Przylot na ISS zaplanowano na 23 listopada, a sonda Dragon do stacji zadokuje autonomicznie.

Eksperymenty na powierzchni Księżyca, czyli misja CLPS

Kolejne plany NASA związane z Księżycem to Commercial Lunar Payload Services, w skrócie CLPS. To program, który umożliwi prywatnym firmom takim jak SpaceX wysyłanie ładunków na Księżyc i przeprowadzanie misji naukowych w imieniu kosmicznej agencji. W ramach CLPS na ziemskim satelicie wylądują cztery ładunki NASA, które umożliwią eksperymenty.

Jednym z ładunków będzie mały satelita przekazujący dane. Ich wykorzystanie pozwoli na wykonywanie przyszłych misji lotów na Księżyc z załogą lub bez. Start planowany jest na 22 grudnia przy użyciu rakiety SpaceX Falcon 9. A to oznacza, że prawdopodobnie odbędzie się transmisja ze startu na żywo na YouTube.

Boeing chce zabrać ludzi w kosmos

SpaceX Elona Muska to nie jedyna amerykańska firma, która próbuje zabrać ludzi w kosmos. Tym na poważnie zainteresował się również Boeing. To ma udać się dzięki CST-100 Starliner. Statek kosmiczny, który wygląda trochę jak moduł dowodzenia SpaceX Dragon i Apollo, odbył już dwa bezzałogowe loty kosmiczne.

Zdjęcie Starliner SC-2 zbliża się do ISS w maju 2022 roku. / Wikipedia / Wikipedia

Kolejna próba to lot załogowy. Pierwszy taki test zaplanowano na kwiecień 2023 r. przy użyciu rakiety Atlas V. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Starliner poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną, by po tygodniu wrócić na Ziemię tym samym statkiem.

Chociaż do kwietnia jeszcze trochę czasu, to prawdopodobnie start będzie transmitowany w aplikacji NASA, na stronie internetowej agencji oraz na kanale YouTube.

CZYTAJ TAKŻE: Tajemniczy kosmiczny samolot USA wylądował na Ziemi po 908 dniach na orbicie

CAPSTONE doleciał do Księżyca

W obliczu historycznego powrotu na Księżyc trudno nie wspomnieć o tym, co działo się w ostatnim czasie. A działo się sporo, głównie dzięki CAPSTONE. Ten niewielki satelita agencji NASA wszedł na orbitę Księżyca w niedzielę 13 listopada. Dlaczego to takie ważne?

Chociaż CAPSTONE waży zaledwie 25 kg, odegra kluczową rolę w trakcie badań związanych z umieszczeniem na orbicie Księżyca stacji załogowej Gateway, na którą będą przybywać astronauci. Ta to eliptyczna orbita, po której nigdy wcześniej nie poruszała się inna maszyna.

CZYTAJ TAKŻE:

Polowanie na zabójców Ziemi! Odkryto asteroidy mogące zniszczyć nasz świat

Chiny wysyłają małpy w kosmos, aby te tam kopulowały. Wszystko w imię nauki

Wyprodukowali paliwo z księżycowego pyłu i ogłosili rewolucję