Niesamowity lot załogowej rakiety rywala Elona Muska

Wielkie kosmiczne plany założyciela Amazonu

Następnie kapsuła na spadochronach bez szwanku wylądowała na pustyni. Co ciekawe, była to misja eksperymentalna. Na pokładzie kapsuły znalazły się 33 ładunki badawcze, z czego ponad połowa została opracowana przy współpracy z NASA. Nie zabrakło też akcentów dobroczynnych. W jednym z ładunków znalazło się 38 tysięcy pocztówek, które zostaną przekazane założonej przez Blue Origin organizacji non-profit o nazwie Klub Przyszłości. Mają one trafić do darczyńców i podopiecznych fundacji.

Na razie firma założyciela Amazonu nie podaje, kiedy ponownie odbędą się pierwsze loty turystyczne w kosmos z ludzką załogą. Pewne jest, że w tym roku już taka misja się nie odbędzie. Jeff Bezos ma wielkie plany związane z kosmosem. Miliarder chce nie tylko dać ludziom możliwość odbycia lotów kosmicznych na ziemską orbitę, ale również na Księżyc czy Marsa.

Jeff Bezos chce uratować ludzkość przed zagładą

Ale to nie wszystko, w swoich wizjach przewiduje też budowę pierwszego miasta na orbicie, w którym miałoby zamieszkać milion ludzi. Celem jest tutaj zabezpieczenie naszej cywilizacji na wypadek uderzenia kosmicznej skały i doprowadzenia do globalnego kataklizmu. Wówczas ludzkość mogłaby się odtworzyć np. na Księżycu czy Marsie. Bezos przewiduje też, że jego firma Amazon będzie dostarczać przesyłki do pierwszych kolonii na Srebrnym Globie.