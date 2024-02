Nowa eksperymentalna antena NASA wyśledziła coś wyjątkowego w kosmosie

Supernowoczesna antena NASA odebrała sygnały laserowe o częstotliwości radiowej i w bliskiej podczerwieni wysłane z sondy kosmicznej Psyche. Jest to olbrzymi krok, by wielkie anteny, które do tej pory komunikowały się ze statkami kosmicznymi za pomocą fal radiowych, zostały zmodernizowane do komunikacji laserowej lub optycznej.

Zdjęcie NASA testuje ultranowoczesny sprzęt, który dokona rewolucji w eksploracji kosmosu / Facebook: IFLScience, credit: NASA/JPL-Caltech / 123RF/PICSEL