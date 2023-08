Spis treści: 01 Perseidy i noc spadających gwiazd sierpniowy weekend

Perseidy i noc spadających gwiazd sierpniowy weekend

Perseidy to wyjątkowe zjawisko, które możemy obserwować każdego roku latem, a zwłaszcza w sierpniu. To właśnie ta regularność jest jedną z ważniejszych cech zjawiskowego roju meteorytów. Ludzkość obserwuje Perseidy od około 2000 lat, każdego roku przyciągając wzrok obserwatorów, jak i przypadkowych ludzi zachwyconych niecodziennym zjawiskiem.

Chociaż Perseidy można obserwować już od połowy lipca, to szczyt aktywności przypada na połowę sierpnia, zwłaszcza na okres od 9 do 14 dnia tego miesiąca. To składa się wręcz idealnie, bo w Polsce wypada akurat długi weekend. Czy jednak wszystko ułoży się po naszej myśli?

