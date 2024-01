Pierwszy deszcz meteorów w tym roku. Kwadrantydy rozbłysną na niebie

Spis treści: 01 Pierwszy w roku rój meteorów

02 Jak i gdzie wypatrywać spadających gwiazd

03 Kwadrantydy, pochodzenie

Pierwszy w roku rój meteorów

Już od 1 stycznia możemy podziwiać Kwadrantydy, które pozostaną widoczne do 7 stycznia. Maksimum osiągną dzisiaj wieczorem, co za tym idzie, to najlepsza okazja do tego, by rozpocząć obserwacje nocnego nieba.

Ziemia aktualnie przechodzi przez orbitę kosmicznych odłamków skalnych pozostawionych przez przelatującą blisko Słońca kometę. Aktywność roju jest wysoka. Według szacunków w maksimum będziemy mogli podziwiać nawet do 120 meteorów na godzinę.

Reklama

Prędkość Kwadrantydów wynosi około 41 km/s, więc znajdują się w średniej między wolnymi Capricornidami a superszybkimi Leonidami.

Jak i gdzie wypatrywać spadających gwiazd

Warunki pogodowe mogą utrudniać nam obserwacje roju. Do tego dochodzi obecność Księżyca wchodzącego w III kwadrę, jego blask może stanowić przeszkodę w obserwacji słabszych, mniej jasnych zjawisk. Radiant roju będzie przemieszczać się od północnego krańca nieba. Przesunie się przez północny wchód aż do wschodu. Należy podkreślić, że maksimum Kwadrantydów to dosyć szybkie i gwałtowne zjawisko, trwa bardzo krótko, zaledwie kilka godzin.

Zdjęcie Kwadrantydy są aktywne od 1 do 7 stycznia / 123RF/PICSEL

Obserwacje możemy rozpocząć tuż po zachodzie. Najlepiej w tym celu udać się w miejsce oddalone od świateł miasta, co pozwoli nam dojrzeć o wiele więcej zjawisk niż gdy pozostaniemy w polu miejskiego oświetlenia.

Kwadrantydy, pochodzenie

Nazwa roju pochodzi od historycznego gwiazdozbioru Kwadrantu Ściennego. Radiant Kwadrantydów położony jest na pograniczu Wolarza, Herkulesa i Smoka. Co do źródła kosmicznych odłamków, naukowcy nie są do końca zgodni.

Pierwsze wzmianki na temat roju pochodzą z 1835 roku. Następnie zauważono je w latach 1838 i 1840. W 1979 roku jeden z badaczy zasugerował, że ich kometa macierzystą jest C/1490 Y1. Następnie podejrzewano kometę 96P/Machholz. W 2003 roku w ramach programu LONEOS odkryto nieaktywną już kometę 2003 EH, której parametry orbitalne są podobne do Kwadrantydów. Jednak według portalu Nocne Niebo rój meteorów jest pozostałością przelotu komety 96P/Machholz.