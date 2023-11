Istotny udział Polski w eksploracji Księżyca

Polskie podmioty będą współpracowały z dodatkowymi, zagranicznymi firmami, jednak kluczowe realizacje celów mają zostać utrzymane po stronie Polski. Priorytetem jest budowanie narodowych kompetencji oraz podnoszenie znaczenia polskiego przemysłu kosmicznego na arenie międzynarodowej.

Dzięki realizacji misji Twardowski i precyzyjnemu mapowaniu przez satelitę, nasze dane umożliwią pełne wykorzystanie potencjału zasobów Księżyca poprzez ich przyszłe wydobycie, przetwarzanie, a nawet produkcję na jego powierzchni. Komentuje dr hab. Grzegorz Brona.

Według dr. hab. Grzegorza Brony, prezesa spółki Croetech Instruments, satelita, który zostanie wysłany na Księżyc w ramach misji, jest oparty o autorską platformę mikrosatelitarną HyperSat rozwijaną przez firmę. Projekt zatwierdzony przez ESA to szansa na wysłanie na orbitę Księżyca najbardziej zaawansowanego technologicznie satelity do mapowania w historii rozwoju przemysłu kosmicznego.

Satelita ma zostać przystosowany do pracy w kosmosie, zwłaszcza do bardzo wysokiego poziomu promieniowania kosmicznego oraz do obsługi instrumentu badawczego wykonanego w Centrum Badań Kosmicznych PAN, zaawansowanego Payloadu.

Satelita misji Twardowski

Platforma HyperSat ma zostać dostosowana do funkcjonowania na orbicie Księżyca na wysokości około 100-300 kilometrów. Wyposażona zostanie również w system zmieniania pozycji między perycentrum i apocentrum oraz w trzy lub cztery dekodery przystosowane do różnych rodzajów światła. Otrzymane w ramach misji Twardowski zdjęcia mają być najlepszymi i najbardziej precyzyjnymi w historii z perspektywy przyszłych planów kolonizacji Srebrnego Globu.

Platforma HyperSat to dzieło polskich inżynierów. Pozwala na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów. Na ten moment są to małe jednostki, od 10 do kilkudziesięciu kilogramów, jednak w przyszłości ma pozwalać na produkcję jednostek do 200 kilogramów o zróżnicowanym przeznaczeniu. Mowa tutaj między innymi o satelitach komunikacyjnych, do nawigacji z niskiej orbity okołoziemskiej czy do rozpoznawania obrazowego.

Satelita do misji Twardowski będzie jednak wyposażony w instrumenty badawcze o lepszych parametrach, co pozwoli na dokonanie kolejnych istotnych odkryć i poszerzenia naszej wiedzy o Srebrnym Globie. Wykorzystanie zakresu widzialnego oraz podczerwieni umożliwi uzyskanie bardzo wyraźnych zdjęć, oraz mapy najbardziej pożądanych minerałów i surowców, jakie kryją się na powierzchni Księżyca. Dodaje dr hab. Grzegorz Brona.

Projekt ma się rozpocząć z początkiem przyszłego roku, w styczniu 2024. W założeniu potrwa przez okres 12 miesięcy. Większość środków na jego realizację będzie pochodziła ze zwiększonej w bieżącym roku składki opcjonalnej Polski do ESA. Wartość fazy projektowej ma wynieść 250 tys. euro.