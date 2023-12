ʻOumuamua może być sondą badawczą obcych

Avi Loeb, badacz z Harvardu, jest pewien, że materiał, z którego wykonana jest ta sonda kosmiczna, miał za zadanie odbić jak najwięcej promieni słonecznych i cząsteczek wiatru słonecznego, co w efekcie miało zwiększyć prędkość, z jaką przemieszcza się sonda, by jak najszybciej mogła ona wrócić do układu, z którego została wysłana.

Misja zbadania obiektu jest już szykowana. Będzie nosiła nazwę Lyra (Lutnia) na cześć gwiazdozbioru, z kierunku którego miała ona do nas przybyć ʻOumuamua. Największym problemem są jednak fundusze i zaawansowana technologia. Mamy też coraz mniej czasu, bo 'Oumuamua porusza się z ogromną prędkością ponad 60 km/s.

W tej chwili obiekt znajduje się gdzieś w okolicach orbity Plutona. Jeśli chcemy dogonić 'Oumuamua i na nim bezpiecznie wylądować, musimy się spieszyć oraz opracować napęd sondy kosmicznej, która będzie przemierzała kosmos z prędkością grubo ponad 30 km/s. Co ciekawe, niedawno sonda New Horizons, z pomocą której zbadaliśmy Plutona, rozpędziła się do rekordowej prędkości 16 km/s, a do 30 km/s jeszcze daleko.

Chcą zbadać ʻOumuamua już w 2052 roku

Naukowcy sugerują, by sonda została wysłana w kosmos w grudniu 2030 roku. W lipcu 2033 roku ma zmienić orbitę w ten sposób, by dotrzeć do Jowisza rok później i, wykorzystując jego asystę grawitacyjną, wystrzelić ponownie w stronę Ziemi, a później w kwietniu 2036 "odbić się" grawitacyjnie od Słońca i wyruszyć z ogromną prędkością 50 km/s do ʻOumuamua. W takim tempie ma ona do niej dotrzeć w 2052 roku i ją zbadać z bliskiej odległości.

Astronomowie oczekują, że aktualny wyścig zbrojeń pomiędzy USA, Rosją i Chinami oraz rozwój technologii kosmicznych na potrzeby powrotu na Księżyc i lotu na Marsa, zaowocują budową nowych rodzajów napędów, które umożliwią szybki lot na obiekt 'Oumuamua i dokładne go zbadanie. Być może największym osiągnięciem będzie budowa pierwszego napędu nuklearnego.

Czym jest międzygwiezdny przybysz ʻOumuamua?

Przypomnijmy, że obiekt 1I/ʻOumuamua, a właściwie C/2017 U1, został odkryty w październiku 2017 roku. Nazwa własna ciała została wybrana przez jego odkrywców, czyli zespół Pan-STARRS, pracujący w obserwatorium Haleakala na Hawajach. ʻOumuamua to słowo hawajskiego pochodzenia, oznaczające zwiadowcę lub posłańca z odległej przeszłości. Najnowsze obserwacje wskazują, że przybysz ma ok. 800 metrów długości i tylko 100 metrów szerokości, rdzawy kolor, składa się z metalu, odbija tylko 4% światła słonecznego, jego obrót wokół własnej osi trwa ok. 7 godzin.