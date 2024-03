Rogata kometa 12P/Pons-Brooks po 70 latach odwiedzi ponownie Ziemię

Rogata kometa coraz bliżej

Co prawda najbliższe podejście komety 12P/Pons-Brooks do Ziemi ma nastąpić dopiero w czerwcu, to od jakiegoś czasu możemy ją zaobserwować nad Polską. Jeszcze jest dosyć słaba, dlatego też potrzebujemy odpowiedniego sprzętu do tego, by móc ją zauważyć. Jednak najciekawszy czas jej widoczności dopiero przed nami.

12P/Pons-Brooks to kometa okresowa, która powraca do Słońca co 71 lat. Dlatego też w tym roku mamy niepowtarzalną okazję do tego, by móc ją zaobserwować nawet nieuzbrojonym okiem! Jej szczytowa jasność będzie wynosiła nawet około 4,4 mag, więc jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające to lornetka czy teleskop będą tylko dodatkiem do obserwacji. Ostatnio kometa 12P/Pons-Brooks była widoczna w 1954 roku.

Jak obserwować?

Przede wszystkim musimy zaopatrzyć się w lornetkę bądź teleskop, by móc w ogóle ją dostrzec na nocnym niebie. Jest niezwykle aktywnym obiektem, a swój przydomek zawdzięcza strumieniom pyłu i gazu, które układają się wokół jądra w charakterystyczne rogi.

Widoczna jest najlepiej wieczorem około godziny 19. Dostrzec ją można aktualnie w okolicy Galaktyki Andromedy M31. Na ten moment jej jasność czyni ją widoczną przez lornetkę. Jej ogon jednak uwidacznia się jedynie na zdjęciach.

Jak donosi Polski AstroBloger: „na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia marca kometa przemknie zaledwie 10 stopni nad galaktyką Andromedy”. Wypatrywać jej należy około 25 stopni nad horyzontem. Co więcej, aktualnie możemy się cieszyć bezksiężycowymi nocami, co sprzyja prowadzeniom obserwacji.

Warto zwrócić uwagę na kometę już podczas pierwszych dni kwietnia, ponieważ wtedy nastąpi peryhelium. Co za tym idzie, kometa rozbłyśnie i może osiągnąć jasność 5 mag. i będzie stawała się prawdopodobnie coraz jaśniejsza. 10 kwietnia nastąpi koniunkcja 12P/Pons-Brooks z Księżycem, Jowiszem i Uranem. Przed nami najciekawszy okres obserwacji komety, ponieważ podczas najbliższego podejścia do Ziemi nie będzie ona widoczna z Polski.

Ponowne spotkanie z Ziemią

Obecnie „rogata” kometa pędzi w kierunku Słońca. Jej okres obiegu wynosi 71 lat, a biorąc pod uwagę fakt, że jest jedną z najjaśniejszych znanych komet okresowych, czeka nas wspaniałe widowisko. 12P/Pons-Brooks została odkryta w 1812 roku przez Jean-Louisa Ponsa, a następnie w 1883 roku przez Williama Roberta Brooksa.

Najbliższe podejście do Ziemi nastąpi 2 czerwca 2024 roku.