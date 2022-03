Rosja dokonała potężnego cyberataku na szpiegowskie satelity

Filip Mielczarek Astronomia

Okazuje się, że to rosyjscy hakerzy stoją za potężnymi cyberatakami na satelity Stanów Zjednoczonych i całego NATO. Rosja ostrzegła, że jeśli USA nie przestaną wspomagać Ukraińców, to użyje broni do niszczenia satelitów.

Rosjanie stoją za potężnymi cyberatakami na satelity 123RF/PICSEL