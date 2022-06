Sonda Tianwen-1 i łazik Zhurong to pierwsze zbudowane przez Chińczyków urządzenia wysłane na Marsa. Chińska Agencja Kosmiczna ogłosiła, że misja przebiegła wyśmienicie. W trakcie jej trwania udało się zebrać niezwykle cenne informacje na temat powierzchni i szczątkowej atmosfery planety.

Sonda Tianwen-1 i łazik Zhurong szukają śladów życia

Te dane posłużą do badań nad historię ewolucji Marsa. Celem jest zrozumienie gwałtownych przemian, które doprowadziły do zjałowienia Czerwonej Planety, i być może nawet, zagłady biologicznego życia. Według wielu naukowców, miliardy lat temu panowały tam warunki idealne do rozkwitu istot żywych.

Sonda Tianwen-1 wykonała spektakularne obrazy słynnego kanionu Valles Marineris, kraterowych wyżyn Arabia Terra, wulkanicznych Tharsis Montes i polarnych południowego bieguna. Oprócz sondy, samą powierzchnię badał łazik Zhurong na obszarze Utopia Planitia. W ciągu 13 miesięcy przebył niecałe 2000 metrów.

Chińczycy chcą dostarczyć na Ziemię próbki z Marsa

Robot w kolejnych miesiącach będzie znajdował się w hibernacji. Pod koniec bieżącego roku zostanie wyburzony i podejmie dalszą pracę, która będzie polegała na poszukiwaniu śladów życia. Chińska Agencja Kosmiczna zapowiedziała, że jej naukowcy szykują już kolejną misję na Marsa. Na tej tajemniczej planecie ma pojawić się dużo większy robot kołowy i pierwszy dron.

Na razie nie ujawniono, kiedy urządzenia wylądują na powierzchni, ale na pewno będzie to obecna dekada. Dużo szybciej Chiny chcą dostarczyć próbki z Marsa na Ziemię. Jeśli przygotowania będą odbywały się w takich szybkim tempie jak teraz, to mogą to uczynić jako pierwsi w historii nawet szybciej od NASA i ESA.