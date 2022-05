Internet elektryzuje odkrycie drzwi... na Marsie. Na jednym ze zdjęć wykonanych przez łazik Curiosity 7 maja na powierzchni planety widać coś, co przypomina tajemnicze wejście.

To prawda, trzeba mocno się przypatrzyć. Strukturę przypominającą drzwi widać dopiero w dużym zbliżeniu. Jeśli są to drzwi, to dla krasnoludka. Ale podobieństwo jest uderzające.

Zdjęcie "Marsjańskie drzwi" widać dopiero w dużym powiększeniu. Oto oryginał zdjęcia z łazika Curiosity / NASA/JPL-Caltech/MSSS/NeV-T / NASA

Co to może być? Cóż, najprostsze wyjaśnienia są zwykle najlepsze. Na Marsie panują spore różnice temperatur między dniem a nocą (nawet na równiku dochodzą do stu stopni). Pod wpływem ciepła skały się ogrzewają i nieco zwiększają objętość, schłodzone zaś kurczą. To wywołuje w nich silne naprężenia - a te wywołują pękanie.

Drzwi, szczur i twarz na Marsie. Mózg lubi się oszukiwać

Na zdjęciu widać wiele takich struktur powstałych w wyniku pękania skał. To, że jedna z nich przypomina kształtem drzwi, to przypadek. Na miliardy skał zawsze kilka może nam coś przypominać.

Na Marsie znaleziono już skałę przypominającą kształtem sześcian i wyglądającą jak szczur. Oba kształty okazały się złudzeniami. Na zdjęciach tych samych miejsc wykonanych pod innymi kątami w innym oświetleniu złudzenie optyczne zniknęło.

Słynną “Marsjańska Twarz" sfotografowano w 1976 roku. Niektórzy uważali ją dowód wizyt obcych cywilizacji na Czerwonej Planecie. Nie znaleziono jej na późniejszych, ostrzejszych zdjęciach, zrobionych w innym oświetleniu. Tajemnicza struktura okazała się zwykłym wzniesieniem.

Ludzki mózg lubi wyszukiwać kształty, które zna. Szczególną słabość ma do wyszukiwania twarzy. Zjawisko to nosi nawet swoją naukową nazwę - to pareidolia.