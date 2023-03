Jednak nie potrzeba pocisku takich gabarytów, aby zasnuć naszą planetę całunem z pyłu i spowodować lata głodu. Niektórzy badacze szacują, że tego typu wydarzenie dotyka Ziemię co mniej więcej 600 000 lat. Oczywiście wszystko oparte jest na dotychczasowych odkryciach i nie da się przewidzieć dokładnej daty ponownego uderzenia.

Ryzyko uderzenia asteroidy

Im bardziej naukowcy starają się spojrzeć wstecz, tym ciężej odczytać dane i oszacować pierwotny rozmiar danego krateru. Na ślady po uderzeniach wpływa woda, wiatry i tektonika Ziemi sprawiając, że gromadzi się w nim kurz czy ziemia.

Naukowcy z Goddard Space Flight Center w NASA na czele z głównym naukowcem Jamesem Garvinem starają się wykorzystać najnowsze katalogi zdjęć satelitarnych, aby jak najlepiej oszacować wielkość zwietrzałych pozostałości po największych kraterach odkrytych na Ziemi. Okazuje się, że mogą być one dużo większe, niż przypuszczano.

Przyjęto, że depresja zwana Zhamanshin o szerokości około 12 do 14 kilometrów, która znajduje się w Kazachstanie powstała po uderzeniu meteorytu o średnicy od 200 do 400 metrów około 90 000 lat temu, co przyniosło skutki „nuklearnej zimy”.