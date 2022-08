Chińska stacja kosmiczna rośnie jak na drożdżach, pod koniec lipca Chiny poinformowały o udanym starcie i przyłączeniu drugiego z trzech modułów, więc jeszcze tylko jeden, którego podróż planowana jest na październik i będziemy oglądać Tiangong w pełnej okazałości (stacja osiągnie charakterystyczny kształt litery T). Każdy z wysłanych modułów, tj. Tianhe, który trafił na orbitę 29 kwietnia 2021 roku oraz Wentian, który dołączył do 24 lipca 2022 roku, wyposażony jest w robotyczne ramię, odpowiednio o długości 10 i 6 metrów.

Ziemia w obiektywie robotycznego ramienia modułu Tianhe

Dłuższe z ramion otrzymało kamerę, której Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) użyła niedawno do inspekcji zewnętrznej części stacji kosmicznej i "upewnienia się, że jest ona gotowa do przeniesienia modułu laboratoryjnego Wentian z tymczasowego doku, który obecnie zajmuje, do tego stałego. Jak przekonuje chińska agencja, prawidłowe połączenie modułów Wentian i Tianhe jest warunkiem koniecznym startu trzeciego elementu o nazwie Mengtian.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed końcem roku stacja Tiangong osiągnie pełną zdolność operacyjną i pozostanie na orbicie przez co najmniej 10 lat (śmiało można jednak zakładać, że dłużej, wystarczy spojrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną).

Na wykonanym podczas tego manewru nagraniu zaobserwować można statek kosmiczny Shenzhou 14, który przewoził obecnych członków załogi do stacji oraz inne elementy zewnętrzne, takie jak żyroskopy momentu kontrolnego (CMG), które kontrolują orientację stacji na orbicie - zdecydowanie najciekawszy jest chyba jednak widok na naszą planetę z wysokości 380 kilometrów.

Przypominamy, że Chiny poinformowały niedawno, że eksplorują możliwości udostępnienia Tiangong na potrzeby komercyjnych lotów kosmicznych, a także zapraszają na stację przedstawicieli międzynarodowych agencji kosmicznych, odpowiadając tym samym na amerykańskie zarzuty o przykrywkę dla działalności militarnej, a konkretniej systemów szpiegowania USA i krajów europejskich oraz potencjalny "parking" dla pojazdów zdolnych do niszczenia satelitów.