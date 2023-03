Amerykańska agencja kosmiczna udostępniła zdjęcie z Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba, które pewnego dnia może wyjaśnić kilka zagadek naszego wszechświata, bo możemy na nim zobaczyć gwiazdę przechodzącą fazę Wolfa-Rayeta. Gwiazdy W-R to szczególnie masywne gwiazdy, którym brakuje jednej lub więcej zewnętrznych warstw składających się z lżejszych pierwiastków.



To wyjątkowa gwiazda Wolfa-Rayeta na skraju wybuchu

Naukowcy długo uważali, że gwiazdy Wolfa-Rayeta nie wybuchają i zamiast tego spokojnie zapadają się w czarne dziury, ale odkrycie z początku ubiegłego roku pokazało, że byli w błędzie. Niemniej jest to rzadkie zjawisko, bo według NASA tylko niektóre masywne gwiazdy przechodzą przez tę fazę, zanim ostatecznie eksplodują - te, które to robią, należą jednak do największych i najjaśniejszych obiektów na nocnym niebie.