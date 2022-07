“Jak Polak głodny, to zły", mawia powiedzenie. Oczywiście nie chodzi o narodowość, bo przypadłość jest powszechna. W języku angielskim jest słowo “hangry" (stworzone z “hungry" i “angry", czyli głodny i zły) które opisuje złość z powodu głodu.

Dlaczego pusty żołądek nas irytuje badano do tej pory w laboratoriach, a wyniki badań potwierdziły istnienie takiej zależności. Po raz pierwszy jednak zbadano to poza laboratorium o czym donoszą badacze w pracy na łamach “PLoS One".

Aplikacja potwierdza - jak człowiek głodny, to zły

Badacze z Anglia Ruskin University w Cambridge pod kierunkiem Viren Swami wykorzystali do tego aplikację na smartfony. 64 badanych odpowiadało na pytania o to, czy czują się głodni i o swój nastrój pięć razy dziennie przez trzy tygodnie.

Wyniki nie były zaskoczeniem. Im głodniejsi byli badani, tym większe deklarowali rozdrażnienie, a nawet uczucie złości. Nie dziwi też, że głodni rzadziej deklarowali, że odczuwają przyjemność. Statystycznie poczucie głodu było skorelowane z irytacją w 56 proc. przypadków.

Dlaczego jesteśmy zirytowani, gdy jesteśmy głodni? Badacze sądzą, że wskutek spadku poziomu cukru we krwi podnosi się poziom adrenaliny. To hormon odpowiedzialny za odruch “walcz lub uciekaj". Rośnie również poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu.

Czy jest sposób na "złość z głodu"? Oczywiście

Różna jest jednak wrażliwość na te hormony i jedni czują się mniej, a inni bardziej głodem podirytowani. Z badań wynika, że rozdrażnienie nie towarzyszyło głodowi średnio w 44 proc. przypadków.

Słabą stroną badania jest to, że uczestników mogła irytować sama aplikacja na telefon, uprzedza Viren Swami w wypowiedzi dla tygodnika "New Scientist". Gdy jesteśmy głodni, przypomnienie o wypełnieniu kwestionariusza może nas dodatkowo zirytować.

Czy na złość z głodu jest jakiś sposób oprócz jedzenia? Z innych, wcześniejszych badań wynika, że gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy głodni, poczucie irytacji staje się mniejsze. To kolejny powód, by zadbać o regularne posiłki.