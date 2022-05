W sobotę rosyjska Flota Bałtycka poinformowała, że przeprowadzi ćwiczenia. Było to odparcie symulowanego ataku na obwód kaliningradzki przez myśliwce Su-27. Jak poinformowała agencja “Interfax", ćwiczenia przebiegły pomyślnie, a myśliwce “zniszczyły symulowanego przeciwnika".

Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem często nie reagują na wezwania i zbliżają się do granic przestrzeni powietrznej innych krajów. Dwa tygodnie temu rosyjski samolot szpiegowski AN-30 naruszył przestrzeń powietrzną Danii i Szwecji. Do granic przestrzeni powietrznej eskortowały go niemieckie myśliwce.

Zapewne z powodu rosyjskich ćwiczeń wokół obwodu kaliningradzkiego krąży amerykański samolot zwiadowczy Boeing RC-135. To maszyna służąca do rozpoznania fotograficznego i nasłuchu radarowego.

Boeing RC-135 to wojskowa wersja Boeinga 707. Zalety maszyny bardzo szybko zostały dostrzeżone i wykorzystane przez US Air Force. Wojskowa wersja powstała na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Pierwszy Boeing KC-135 powstał jako tankowiec (wykorzystywany do dziś Stratotanker), rok później powstała jego wersja transportowa oraz maszyny zwiadowcze przeznaczone do wykonywania zdjęć lotniczych. Z czasem zadanie to przejęły satelity, samoloty służą głównie do nasłuchu radiowego. W czasach istnienia Układu Warszawskiego RC-135 monitorowały zachodnie granice krajów bloku wschodniego.

Boeing RC-135 nasłuchuje z oddali

Amerykańskie RC-135V oraz ich przeznaczone dla brytyjskiej Royal Air Force wersje RC-135W działają około 240 km od obszaru zainteresowania. Przechwytywane transmisje mogą przekazywać dalej w czasie rzeczywistym. Załoga maszyn w pełnym składzie liczy 27 członków (trzech operatorów systemów walki radioelektronicznej, pilotów i techników pokładowych oraz 14 analityków z obszaru wywiadu).

Obwód kaliningradzki jest najbardziej zmilitaryzowanym obszarem Rosji. Rosja umieściła tam rakiety Iskander i prawdopodobnie też głowice jądrowe. Z tego powodu obszar ten jest bacznie obserwowany przez wywiad elektroniczny NATO.