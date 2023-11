19 listopada nastąpił skuteczny atak hakerski na serwery należące do firmy ALAB. W konsekwencji doszło do ogromnego wycieku danych Polaków. O sprawie zrobiło się głośno na początku tygodnia i problem dotyczy wielu rodaków. Ci szturmem ruszyli do Biura Informacji Kredytowej, co spowodowało wręcz "ekstremalne obciążenie infolinii" BIK-u.

Infolinia BIK-u przeżywa ekstremalne obciążenie

Polacy "zaatakowali" infolinię Biura Informacji Kredytowej po ataku na serwery ALAB-u i to spowodowało jej wielkie przeciążenie. Do tego stopnia, że czas oczekiwania na rozmowę z konsultantem "uległ znacznemu wydłużeniu".

Klienci kontaktujący się z BIK w wyniku wycieku danych, pytają głównie, jak się uchronić przed ryzykiem wyłudzenia, jak będą działać Alerty, jak je uruchomić, czy mają zastrzec dowód osobisty, chcą również sprawdzić, czy "wszystko jest ok w ich BIK-u". wyjaśnia w rozmowie z TVN24 Biznes Aleksandra Stankiewicz-Billewicz, menedżer ds. relacji z mediami Biura Informacji Kredytowej

Oczywiście sprawdzanie historii w BIK-u jest jak najbardziej wskazane i warto taki proces co jakiś czas przeprowadzić. Pozwoli to na upewnienie się, że nasze dane nie zostały wykorzystane przez niepowołane osoby. W obecnej sytuacji taka próba poprzez infolinię BIK-u może być jednak bardzo utrudniona i może to stać się zadaniem dla bardzo cierpliwych.



Tak można sprawdzić własne dane pod kątem wycieku

Wyciek danych z ALAB-u dotyczy wielu Polaków i rzeczywiście jest to zagrożenie, którego nie warto ignorować. CERT Polska we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował specjalne narzędzie, które pozwala sprawdzić, czy staliśmy się ofiarą ostatniego ataku hakerów. W ten sposób można zweryfikować numer PESEL oraz inne informacje. W tym celu należy udać się na stronę bezpiecznedane.gov.pl oraz kliknąć przycisk Sprawdź dane. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora.

Pamiętajmy również, że jeśli okaże się, iż padliśmy ofiarą ataku hakerów na serwery ALAB-u, to warto podjąć działania. W tym na przykład związane z zastrzeżeniem numeru PESEL, co od niedawna jest możliwe poprzez mObywatela. Wtedy będziemy mieć pewność, że nie zostanie on wykorzystany przez osoby trzecie.