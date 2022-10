Mijają kolejne godziny od zniszczenia Mostu Krymskiego. W wyniku wybuchu zniszczona została infrastruktura zarówno drogowa, jak i kolejowa, przy czym jedna z dwóch jezdni osunęła się do wody. Transport został tymczasowo wstrzymany, a tym samym Półwysep Krymski został częściowo odcięty. Choć w sieci wciąż pojawiają się żartobliwe wpisy z Marylin Monroe śpiewającą "Happy Birthday, Mr. President" obok płonącego mostu, czy ukraińskie znaczki pocztowe ze zniszczonym mostem, to wydarzenie może być pretekstem do kolejnych działań Moskwy.

Szansa dla ukraińskich wojsk

Oprócz transportu cywilnego również transport drogowy prawdopodobnie zostanie wstrzymany na pewien czas. Choć władze rosyjskie zapewniają, że most nie został zniszczony, a jedynie częściowo uszkodzony i już rozpoczęto przygotowania do jego naprawy, to naprawa zniszczeń zajmie trochę czasu.

Reklama

Przeczytaj także: Mocniejszy kopniak i po hełmie. Rosjanie wyposażyli żołnierzy w złom

Jak widać na najnowszych mapach, przygotowanych przez amerykański Instytut Badań nad Wojną, w ciągu ostatnich 24 godzin na północ od Chersonia doszło do bardziej znaczących walk, a tereny są powoli odbijane. Jednocześnie w połowie odległości między Chersoniem a Mariupolem widoczne są działania partyzanckie. Być może wojska ukraińskie będą chciały odbić południową część kraju, łącznie z Krymem, co byłoby mocnym uderzeniem w plany Władimira Putina.

Pretekst do użycia broni jądrowej

Już wcześniej władze ukraińskie ostrzegały, że Most Krymski może być potencjalnym celem ataku. W związku z tym, 17 lipca Miedwiediew ostrzegł przed potencjalnym atakiem na Krym, mówiąc: - Oni rozumieją konsekwencje takich oświadczeń i oczywiste jest, że jeśli coś takiego się wydarzy, to dla nich wszystkich nadejdzie Dzień Sądu, bardzo szybki i mocny, trudno to będzie ukryć.

Jeszcze wczoraj, 7 października prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegał, że Putin może użyć taktycznej broni jądrowej, broni biologicznej lub chemicznej. Czy Rosja zaryzykuje i wyciągnie najcięższe działa? Nawet jeśli się na to nie zdecydują, to dotychczasowy przebieg agresji może wskazywać, że w odwecie są zdolni do ataku obiekty cywilne.

Przeczytaj także:

Ukraińcy: Most Krymski na pewno zostanie zniszczony. To kwestia czasu

Most Krymski na celowniku? Animacja resortu obrony Ukrainy rozbiła bank

Rosja użyje przeciw Ukrainie pojazdów KAMAZ-43269 Vystrel-M! Ochraniają broń atomową...