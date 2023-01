Dają 150 zł za Gang Bystrzaków z Biedronki. Potem okradną ci konto

Cyberprzestępcy nieustannie wymyślają nowe sposoby na to, by dokonać oszustwa. Tym razem wysyłają SMS-y, w których przekazują informacje o rzekomej wygranej za wzięcie udziału w akcji Gang Bystrzaków w Biedronce. Przykładowa treść SMS-a to:

Witaj Mirosław. Otrzymujesz nagrodę w wysokości 150 zł na kartę Moja Biedronka. Odbierz: [tu podano link].

Wiadomość nie ma polskich znaków, a na końcu umieszczono hiperłącze o domenie gang-bystrzakow.art. Jeżeli na nie klikniemy, zostaniemy przeniesieni na fałszywą stronę internetową, na której przeczytamy:

"Nagroda za udział w akcji Gang Bystrzaków. 150 zł na kartę Moja Biedronka. Użytkownik tego numeru telefonu. Cieszymy się, że brałeś udział w akcji Gang Bystrzaków. Doceniamy Twoją aktywność. Jako jednej ze 100 osób postanowiliśmy przyznać nagrodę w postaci 150 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka na terenie całego kraju. Odbiór nagrody możliwy do 24 godzin od otrzymania tego SMSa. Odebrane środki będą ważne do 28.02.2023 r."

Zdjęcie Maskotki z akcji Gang Bystrzaków / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Poniżej znajdziemy przycisk "Odbierz". Kliknięcie przeniesie nas na fałszywą stronę imitującą serwis PayU. Widnieje na niej informacja, że mamy zapłacić 1 zł, wpisując uprzednio swoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu, a także PESEL), a następnie wybierając swój bank lub kartę kredytową czy debetową. W przypadku wskazania banku najpewniej przekażemy cyberprzestępcom dane logowania do naszej bankowości internetowej. Jeśli wybierzemy kartę, udostępnimy oszustom jej dane.

Kampania jest oczywiście fałszywa i nie ma miejsca — Biedronka nie rozdaje nagród w wysokości 150 zł na zakupy za wzięcie udziału w akcji Gang Bystrzaków. Cyberprzestępcy chcą wykorzystać popularność akcji z lubianymi pluszakami, a także samego dyskontu.

O zagrożeniu poinformował Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego na swoim profilu na Twitterze.