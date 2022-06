"Żyjemy w czasach, w których bezpieczeństwo granic jest ważniejsze niż kiedykolwiek. W ubiegłym roku Białoruś zaatakowała naszych sąsiadów (Polskę i Litwę - red.), wykorzystując tysiące migrantów. W tym roku mówimy o wojnie na dużą skalę na Ukrainie oraz działaniach i groźbach Rosji, które jeszcze niedawno były nie do pomyślenia. Na tle tego wszystkiego, co się dzieje, nie można nie doceniać, że to właśnie ochrona granicy państwowej jest, szerzej, punktem wyjścia dla bezpieczeństwa reszty Estonii"

powiedział szef straży granicznej, Egert Belitsev