Prezydent USA Donald Trump zapewnił w środę wieczorem, że nie wiedział o izraelskim ataku na irańskie złoże gazowe South Pars. Zapowiedział jednocześnie, że jeśli Iran jeszcze raz uderzy w katarskie obiekty LNG, to USA wysadzą w powietrze całe złoże South Pars.

- Izrael, rozzłoszczony tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, agresywnie uderzył w duży obiekt znany jako złoże gazowe South Pars w Iranie. Została zaatakowana stosunkowo niewielka część całości. Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku i Katar w żaden sposób ani w żadnej formie nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że do tego dojdzie - napisał Trump w serwisie Truth Social.

- Niestety Iran nie wiedział ani o tym, ani o żadnych innych istotnych faktach dotyczących ataku na South Pars i w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy zaatakował część obiektu gazowego LNG Kataru. IZRAEL NIE PRZEPROWADZI WIĘCEJ ATAKÓW na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział - dodał prezydent USA.

South Pars to nie tylko instalacja przemysłowa, lecz fundament bezpieczeństwa energetycznego i globalnych rynków gazu.

South Pars/North Dome. Geologiczny kolos Zatoki Perskiej

South Pars, znane również jako North Dome po stronie katarskiej, to największe odkryte złoże gazu ziemnego na świecie. Leży pod dnem Zatoki Perskiej i jest współdzielone przez Iran oraz Katar. Cały system ma około 9700 kilometrów kwadratowych, z czego około 3700 przypada na Iran. Reszta znajduje się po stronie Kataru, który eksploatuje ją pod nazwą North Dome.

Złoże ma charakter gazowo-kondensatowy, co oznacza, że oprócz gazu ziemnego zawiera także cenne węglowodory ciekłe. Szacuje się, że zasoby obejmują około 51 bilionów metrów sześciennych gazu oraz miliardy baryłek kondensatu. To czyni je absolutnym rekordzistą w skali globu.

Energetyczne serce Iranu i globalny filar LNG

Dla Iranu South Pars ma znaczenie strategiczne. Złoże dostarcza około 70 procent gazu zużywanego w kraju i jest rozwijane od końca lat 90. XX wieku. Infrastruktura obejmuje dziesiątki faz wydobywczych, platformy morskie oraz rozbudowane instalacje przetwórcze na lądzie, m.in. w rejonie Bandar Kangan.

Po stronie katarskiej North Dome stanowi podstawę jednego z najpotężniejszych systemów eksportu LNG na świecie. To właśnie dzięki temu złożu Katar stał się globalnym liderem w dostawach skroplonego gazu ziemnego, odpowiadając za znaczącą część światowego handlu tym surowcem.

Złoże, które może wstrząsnąć rynkami

Znaczenie South Pars wykracza poza geologię i energetykę. Każde zagrożenie dla jego funkcjonowania natychmiast odbija się na rynkach surowców i relacjach międzynarodowych. To przykład miejsca, gdzie zasoby naturalne, technologia i polityka tworzą wyjątkowo napiętą mieszankę.

