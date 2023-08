Jednak ludzie dementują stwierdzenia jakoby roślinność nie uległa spaleniu, jednocześnie wskazując na to, że ocalałe drzewa to palmy, które przystosowane są do przetrwania pożarów dzięki izolacji termicznej. Rośliny znane jako pirofity mogą przetrwać bardzo wysokie temperatury dzięki określonym właściwościom, jak na przykład sosna Banska, która dysponuje „kamiennymi” szyszkami, a pożary pomagają sośnie się rozsiewać.

Niektórzy ze zwolenników teorii o „broni biologicznej” sugerują, że pożary pozwolą najbogatszym właścicielom ziemskim i korporacjom zagarnąć cenne ziemie w Lahainie. Według tych doniesień rodzimy właściciele nie byli chętni na sprzedaż swoich gruntów, dlatego też potencjalni inwestorzy postanowili je zdobyć w inny sposób.

Wszystkie te posty, zdjęcia oraz wideo zostały zdementowane i nazwane przez media „teoriami spiskowymi”. Nie ma żadnych dowodów na to, że pożary nie powstały w naturalny sposób. Jednak śledczy w dalszym ciągu badają sprawę. Jak wiadomo, do tej pory w wyniku katastrofy na wyspie zginęło blisko 100 osób.