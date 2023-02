O której godzinie przylatuje Biden? Utrudnienia w Warszawie

Druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena będzie prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia. Początkowo amerykański przywódca miał przylecieć 20 lutego z trzydniową wizytą. Ostatecznie została ona skrócona do dwóch dni i rozpocznie się we wtorek. Dzisiaj Joe Biden przybył z niespodziewaną wizytą do stolicy Ukrainy, Kijowa.

O której godzinie Joe Biden przyleci do Polski?

Szczegóły dotyczące wizyty trzymane są w tajemnicy niemal do samego końca. Stąd wiadomo na razie, że wizyta rozpocznie się we wtorek rano, 21 lutego. Jak dotąd nie podano informacji o konkretnej godzinie. Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie, przyleci na Lotnisko Chopina w Warszawie. To największy port lotniczy w Polsce, dodatkowo oprócz części cywilnej posiada część wojskową, na której wyląduje samolot prezydenta USA.

Czy w związku z wizytą Joe Bidena pojawią się utrudnienia w Warszawie?

Wydzielenie części lotniska, która przyjmuje gości VIP, pozwoli najprawdopodobniej ograniczyć wszelkie utrudnienia. Te mogą się pojawić na drogach dojazdowych do lotniska od centrum Warszawy.

W najbliższych dniach wprowadzone zostaną duże zmiany w ruchu drogowym, które obejmą przede wszystkim rejon ścisłego centrum Warszawy, a także Starego Miasta. Ze względu na wymogi organizacji i bezpieczeństwa w czasie wizyty prezydenta USA i wysokich przedstawicieli innych państw na wielu ulicach parkowanie będzie niedozwolone. informuje UM Warszawa.

Zdjęcie Utrudnienia podczas wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce / Urząd Miasta Warszawy / materiały prasowe