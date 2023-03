Oszukali już raz, próbują po raz drugi. Łapią na fałszywe odszkodowanie

Na telefony Polaków wysyłane są wiadomości z informacją o możliwości otrzymania odszkodowania za oszustwo. SMS jest zwięzły, a umieszczony w nim link kieruje na fałszywą stronę internetową. Cyberprzestępcy próbują kolejny raz oszukać tych, którzy już raz stali się ich ofiarami.

Treść SMS-a brzmi następująco:

Uzyskaj odszkodowanie od państwa po działaniach oszustów: [hiperłącze]

Po kliknięciu w hiperłącze zostaniemy przeniesieni na fałszywą stronę, imitującą witryny rządowe. Zobaczymy tam charakterystyczny font oraz kolorystykę stosowaną właśnie na tych stronach. Wyświetli się też następujący komunikat: "Uwaga! Szanowny użytkowniku, otrzymaliśmy informację, że padłeś ofiarą oszustwa na platformie olx/vinted. Uzyskaj odszkodowanie w ramach Państwowego Programu Ubezpieczeń oszustwa".

Reklama

Aby rzekomo dostać takie odszkodowanie, mielibyśmy wykonać kilka kroków. Przede wszystkim mamy podać swoje imię i nazwisko, a następnie zalogować się na stronie (również fałszywej) swojego banku. W ten sposób cyberprzestępcy wyłudzają nasz login, hasło, PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Następnie mielibyśmy też podać kody autoryzacyjne — to wszystko po to, by oszuści kolejny raz mogli nas oszukać.

Choć nasza złość i rozżalenie po ostatnim oszustwie może być spora, w takich wypadkach trzeba zachować rozwagę i nie popełniać kolejny raz błędu tego typu. Obietnica odszkodowania jest oczywiście kusząca, jednak trzeba być ostrożnym. Jeżeli znacie kogoś, kto już raz dał się oszukać, ostrzeżcie tę osobę. Wpisanie swoich danych na stronach przygotowanych przez cyberprzestępców poskutkuje przekazaniem ich prosto w ich ręce.