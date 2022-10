Agencja Reutera informuje o pocisku wystrzelonym przez rosyjski myśliwiec w pobliżu nieuzbrojonego brytyjskiego samolotu szpiegowskiego, który patrolował międzynarodową przestrzeń powietrzną nad Morzem Czarnym. Sytuacja miała miejsce 29 września.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace powiedział, że przekazał swoje obawy Siergiejowi Szojgu - swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi. 10 października Rosja odpowiedziała, że zbadała sprawę i ustaliła, że była to wina usterki technicznej. Jednocześnie przyznają, że incydent miał miejsce w międzynarodowej przestrzeni powietrznej.

Wystrzelenie pocisku to przypadkowa usterka

— Nie uważamy tego za celową eskalację przez Rosję. Nasza analiza również wskazuje, że była to usterka, ale przypomina nam o tym, jak niebezpieczne może być użycie myśliwców w sposób, w jaki Rosjanie robili to w wielu okresach — powiedział Wallace.

Brytyjski samolot, w pobliżu którego wystrzelono pociski to AF RC-135 Rivet Joint. Patrole nad Morzem Czarnym realizowane są od 2019 roku. Tym razem w pobliżu brytyjskiego samolotu znalazły się dwa rosyjskie SU-27, z których jeden wystrzelił pocisk poza zasięgiem wzroku brytyjskiego pilota.

Brytyjski polityk powiedział, że rosyjski myśliwiec znalazł się w odległości około 4,5 m od samolotu NATO: — To lekkomyślne i niepotrzebne zagrożenie dla życia. Mamy ogromne szczęście, że stało się nic gorszego. Po tym wydarzeniu samoloty patrolowe eskortowane są przez uzbrojone myśliwce.

Wizyta brytyjskiego ministra w Stanach Zjednoczonych

Ben Wallace udał się w tym tygodniu do Stanów Zjednoczonych. Uznał to za konieczne po mianowaniu Siergieja Surowikina na nowego dowódcę wojsk rosyjskich na Ukrainie, przemówieniu Władimira Putina w sprawie nielegalnej aneksji wschodniej części Ukrainy oraz ukraińskich sukcesach, które mogą zmusić prezydenta Rosji do podjęcia pochopnych działań. Brytyjski minister uspokoił, że jego wizyta nie powinna stanowić powodów do niepokoju.

