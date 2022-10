Portal Nexta opublikował nagranie, na którym zarejestrowano przypadkowe odnalezienie śmiertelnej pułapki, na którą składał się potrójny drut z dwoma granatami. Żyłki rozciągnięte były tuż nad trawą wśród opadniętych liści i runa leśnego - były one niemal niewidoczne. Zahaczenie o nie, spowodowałoby wyciągnięcie zawleczki granatu i wybuch. Niebezpieczna "sieć" została założona przez wycofujących się rosyjskich żołnierzy. Pułapka została odnaleziona w obwodzie kijowskim, w pobliżu miejscowości Makarów.

Na materiale filmowym widać, jak ukraiński grzybiarz chwali się zebranymi przez siebie grzybami, następnie filmuje kolejne egzemplarze rosnące w trawie. W pewnym momencie znajduje rozciągnięty drut wśród listowia, który był zawieszony poziomo, tuż nad ziemią. Człowiek na początku nie wiedział, co to jest i podążał za żyłką. Odkrył, że do drzewa przymocowane są dwa granaty - były one ukryte pod liśćmi. W załączonym materiale filmowym występują przekleństwa.

Już w kwietniu prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski poinformował, że Rosjanie zostawiają za sobą pułapki przy wycofywaniu się spod Kijowa. Przestrzegał wówczas ludzi, aby poczekali z powrotem do normalnego życia, dopóki wszystkie niebezpieczeństwa nie zostaną usunięte.

Specjalna aplikacja mówiąca, gdzie są rosyjskie miny

W Ukrainie powstała specjalna mobilna aplikacja MineFree, która powiadamia użytkownika, gdzie mogą znajdować się ustawione przez rosyjską armię miny lub pułapki. Aplikacja powstała dzięki działaniom Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Ukrainie oraz wolontariuszom szwajcarskiej organizacji charytatywnej Free Ukraine.

Aplikacja pokazuje potencjalnie niebezpieczne obszary. Są to tereny, na których specjalne służby zlokalizowały już materiały wybuchowe lub są to obszary, na których prawdopodobnie się one znajdują. Jeśli użytkownik nieświadomie zbliży się do obiektu, który został wcześniej zarejestrowany, aplikacja automatycznie ostrzeże go o niebezpieczeństwie za pomocą sygnału, wibracji lub wiadomości tekstowej. Ponadto istnieje także funkcja zgłaszania odkrycia niebezpiecznego materiału lub osób, które są podejrzane o podkładanie min. Wysłany formularz ma być natychmiastowo analizowany przez Państwową Służbę Ratowniczą, a niebezpieczeństwo ma być od razu neutralizowane.

Niebezpieczne chodzenie po ukraińskim lesie

Agencja UNIAN donosi, że całkowite oczyszczenie terytorium Ukrainy z materiałów wybuchowych, min i pułapek może zająć od pięciu do dziesięciu lat. Około 300 000 kilometrów kwadratowych zostało zaminowanych przez rosyjskie wojsko. Z powodu min i innych materiałów wybuchowych, około 30 proc. obszaru kraju uważa się jako potencjalnie niebezpieczne. Do tej pory służby zneutralizowały około 180 tys. obiektów wybuchowych.