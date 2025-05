Spotify stało się popularną platformą, przyciągającą twórców podcastów o zdrowiu, kwestiach związanych z ADHD, wchodzeniu z uzależnienia czy komediowych treściach o tematach zdrowotnych. Wyszukując "Adderall" - najbardziej popularny lek na ADHD - wśród pojawiających się programów można znaleźć wiele stron, udających podcasty, które przekierowują użytkowników do stron potencjalnie nielegalnych i niebezpiecznych aptek internetowych.

W Stanach Zjednoczonych kupowanie niektórych leków jest niedozwolone bez recepty, tymczasem wiele fałszywych podcastów w serwisie Spotify reklamuje sprzedaż tych środków odurzających, twierdząc, że nie potrzeba do nich specjalnego zalecenia lekarza. Często są to 10-sekundowe programy, a niektóre z nich mają komputerowy głos lub są bez dźwieku - zamiast tego ich opis kieruje do stron oferujących zakup leków.