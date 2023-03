Astrofizyk Scott Manley mówi, że tetratlenek diazotu jest niezwykle niebezpieczną substancją. Wejście z nią w kontakt może powodować poważne uszkodzenia oczu oraz oparzenia skóry. Ponadto wdychanie tego typu toksycznej chmury może doprowadzić nawet do śmierci. Oprócz tego gaz powstały z podgrzania substancji może być rakotwórczy.

The War Zone informuje, że pojawiają się także obawy dotyczące usuwania szczątków rakiet, które opadły na powierzchnię ziemi - związane jest to z zagrożeniem dla zdrowia lokalnej ludności, która jest rekrutowana do tego typu zadań.

Chińska rakieta Długi Marsz

Długi Marsz jest chińskim projektem rakiet nośnych. Ich nazwa odnosi się do wydarzenia historycznego w trakcie chińskiej wojny domowej (1927 - 1949 r.), podczas której walczyły ze sobą wojska komunistyczne i Kuomintang (Narodowa Partia Chin).

Do tej pory rakiety wywodzące się z tego projektu wykonały ponad 450 startów w ramach misji wyniesienia ładunków na niską orbitę okołoziemską, orbitę synchroniczną ze Słońcem, geostacjonarną orbitę transferową, czy orbitę transferową Ziemia-Księżyc. Rakieta Długi Marsz 3B została wprowadzona do użytku w 1996 roku - jest to trójstopniowa rakieta wyposażona w cztery silniki. Służy ona do wynoszenia satelitów komunikacyjnych na orbity geosynchroniczne. Według dostępnych informacji wskaźnik sukcesu misji, gdzie wykorzystywany jest ten model rakiety, wynosi 95,5 proc.