Ważna zmiana, chodzi o numer PESEL i sprzedaż mieszkania!

Spis treści: 01 Zastrzeżony numer PESEL - zmiany od 1 czerwca

02 Sprzedajesz mieszkanie? O tym pamiętaj

03 Czy zastrzeżony PESEL można cofnąć?

Zastrzeżony numer PESEL - zmiany od 1 czerwca

Już 1 czerwca wejdą w życie zmiany dotyczące bezpieczeństwa naszego numeru PESEL. Od tego dnia wszystkie placówki finansowe, banki czy notariusze będą musieli weryfikować to, czy numer PESEL danej osoby widnieje w bazie danych zastrzeżonych numerów. Jeżeli tak, to niemożliwe będzie np. udzielenie pożyczki czy dokonywanie czynności prawnych takich, jak zmiany w dokumentach notarialnych.

Zastrzeganie numeru PESEL jest proste i można tego dokonać np. w aplikacji mobilnej mObywatel. Samo cofnięcie zastrzeżenia również jest proste, jednak warto o nim pamiętać, zanim udamy się do notariusza z powodu sprzedaży mieszkania. Możemy bowiem uniemożliwić sobie dokonanie ważnych formalności.

Sprzedajesz mieszkanie? O tym pamiętaj

Wspomniane zmiany od 1 czerwca nakładają obowiązek weryfikowania, czy dany numer PESEL trafił do Rejestru Zastrzeżeń Numeru PESEL. Muszą to zrobić np. notariusze i ich zastępcy. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli będziemy chcieli sprzedać lub kupić mieszkanie, a jedna ze stron transakcji będzie mieć zastrzeżony PESEL, wówczas umowa nie dojdzie do skutku.

Tyczy się to zarówno kupna i sprzedaży, jak również prawa użytkowania wieczystego, poświadczenia dziedziczenia, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy przedwstępnej umowy kupna nieruchomości. Słowem, zastrzeżony numer PESEL blokuje nam możliwość dokonywania czynności prawnych u notariusza związanych z mieszkaniem lub domem.

Jest to oczywiście funkcja zabezpieczająca nas na wypadek kradzieży danych osobowych, jednak nieuwaga może utrudnić działanie również nam samym.

Czy zastrzeżony PESEL można cofnąć?

Na szczęście procedura cofania zastrzeżenia numeru PESEL jest równie prosta, jak pierwotne zastrzeganie. Wystarczy skorzystać z mobilnej aplikacji mObywatel lub strony internetowej. Całość nie wymaga od nas żadnych specjalnych dokumentów czy zaświadczeń, bo odbywa się przy pomocy kilku kliknięć.

Wszystko zajmie chwilę i nasz PESEL znowu nie będzie zastrzeżony. Warto tego dokonać, zanim udamy się do banku lub notariusza, aby nie natknąć się na niepotrzebne problemy.