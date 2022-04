Netflix od lat zbiera rzeszę fanów. Głównie to ta platforma kojarzy się z hasłem "streaming". Mimo wszystko zamiast wzrostu liczby użytkowników, serwis zaczyna notować straty. W pierwszym kwartale 2022 roku odnotowano ich spadek o 200 tysięcy. Z jednej strony mówi się, że winą jest wojna na Ukrainie. Z drugiej zapowiadane zmiany we współdzieleniu konta i oferta, która nie każdemu odpowiada. Ale jest alternatywa. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest kilka serwisów VOD.

Netflix: cena, jakie filmy i seriale. Czy warto kupić abonament?

Na sam początek wspomnijmy o VOD, od którego cały temat się zaczął. Netflix jest najpopularniejszym serwisem VOD na świecie. Oferuje najwięcej filmów oraz seriali w swojej bibliotece. Znajdziemy w niej tytuły każdego gatunku i z różnych krajów. Wśród nich amerykańskie hity, japońskie animacje, a nawet rodzime produkcje. Wśród nich znajdziemy takie popularne seriale jak:

Stranger Things ,



, The Crown,



Arcane ,

, Narcos,



Wiedźmin,

Squid Game,

Grace i Frankie,

Orange is The New Black,

House of Cards,

Emily w Paryżu,

Sex Education.

Netflix oferuje nam również interesujące filmy z różnych gatunków. Wśród nich znajdziemy:

Sonic. Szybki jak błyskawica,

Gierek ,

, Spirited Away: W krainie Bogów,

Oszust z Tindera .

Netflix udostępnia nam trzy różne plany abonamentowe, w zależności od naszych potrzeb.



Plan Basic oferuje nam oglądanie tytułów wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie w jakości 480p. Cena pakietu w tym roku została obniżona do kwoty 29 zł miesięcznie .

oferuje nam oglądanie tytułów wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie w jakości 480p. Cena pakietu w tym roku została obniżona do kwoty . Plan Standard oferuje większy komfort oglądania. Otrzymujemy filmy i seriale w jakości 1080p. Dodatkowo możemy oglądać je już na dwóch urządzeniach jednocześnie . Cena pakietu pozostała bez zmian - 43 zł.

oferuje większy komfort oglądania. Otrzymujemy filmy i seriale w jakości 1080p. Dodatkowo możemy oglądać je już na . Cena pakietu pozostała bez zmian - Plan Premium w porównaniu z poprzednimi usługami daje więcej... za więcej. Jakość 4K+HDR oraz dostęp na 4 urządzeniach jednocześnie kosztuje nas po zmianach cenniku aż 60 zł.

Ceny pakietu wciąż mogą ulec zmianie. Nie jest to jedynie prognoza. W niektórych krajach na świecie już teraz Netflix podniósł stawki, a zapowiadane są kolejne wzrosty abonamentu.

HBO Max: cena, jakie filmy i seriale. Czy warto kupić abonament?

HBO Max w Polsce funkcjonuje od marca 2022 roku. Od samego początku baza jest regularnie aktualizowana. Wśród nich możemy znaleźć hity prosto z kina:

HBO Max również kojarzy się z dawką dobrych, legendarnych i światowych seriali. Nie można więc nie wspomnieć o takich tytułach jak:

Abonament HBO Max nie jest podzielony na pakiety. Usługa oferuje oglądanie tytułów na 3 urządzeniach, tworzenie 5 profili i oglądania w trybie offline. Możemy również cieszyć się jakością 4K, HDR oraz Dolby Atmos. Wszystkie te udogodnienia kosztują 29,99 zł miesięcznie. Istnieje również opcja zakupu pakietu rocznego w kwocie 234,99 zł. Daje nam to 19,60 zł w skali miesiąca.

Zdjęcie Amazon Prime to nie tylko dostęp do usługi Video, ale również do tańszych zakupów i gier / Amazon Prime / materiał zewnętrzny

Amazon Prime Video: cena, jakie filmy oraz seriale. Czy warto kupić abonament?

Amazon Prime Video na początku swojej działalności w Polsce (2016 rok) nie szczycił się dużą ilością popularnych tytułów. Obecnie stał się źródłem interesujących filmów i seriali. Platforma może szczycić się sukcesem serialowym. Wśród nich można wymienić:

The Boys ,

, The Grand Tour,

Dr House ,

, Twin Peaks

Człowiek z wysokiego zamku

Star Trek Picard

Koło czasu

American Gods.

Amazon Prime Video pomimo wielu hucznych tytułów serialowych, gorzej wypada z filmami. Nie wszystkie osiągają światowe sukcesy, niektóre udostępniane są też na innych platformach. Nie zmienia to faktu, że natrafimy na niszowe interesujące kino dla każdego. Na liście znajdziemy:

Usługa Amazon Prime Video dostępna jest w darmowym okresie próbnym na okres 30 dni. Płatna baza filmów i seriali kosztuje 10,99 zł miesięcznie. Tanio? Taniej wychodzi usługa roczna, która wynosi zaledwie 49 zł. W tej kwocie otrzymujemy dostęp do tytułów w jakości 4K oraz obsługę HDR. Możemy również korzystać z usługi na 3 urządzeniach oraz z trybu offline.

Polsat Box Go: cena, jakie filmy oraz seriale. Czy warto kupić abonament?

Polsat Box Go jest subskrypcją wideo na żądanie rozwijaną przez Cyfrowy Polsat. Powstała w wyniku fuzji usługi Ipli oraz Cyfrowego Polsatu Go, które zakończyły działanie 1 września 2021 roku. Dostęp do usługi posiadają wszyscy abonenci Polsat Box. W serwisie znajdziemy popularne seriale Polsatu. Wśród nich:

Pierwsza miłość,

Przyjaciółki,

Policjantki i policjanci .

Zdjęcie Polsat Box Go to usługa VOD w kwocie 30 zł miesięcznie / Polsat Box Go / INTERIA.PL/materiały prasowe

Z filmów odnajdziemy w bibliotece:

Polsat Box Go jest usługą inną niż Polsat Go i nie powinno się ich mylić. Polsat Go jest darmową aplikacją oferującą dostęp do programów telewizyjnych oraz seriali Polsatu. Dostępne są one z dołączonymi reklamami. Polsat Box Go natomiast jest płatną subskrypcją wynoszącą 30 zł miesięcznie. Filmy pełnometrażowe otrzymamy w jakości 4K, natomiast reszta produkcji wyłącznie w HD lub FullHD.

Player: cena, jakie filmy i seriale. Czy warto kupić abonament?

Player jest platformą streamingową, której dostawcą jest TVN. Oferuje seriale ze swoich kanałów telewizyjnych (wliczając w to również TTV) oraz umożliwia połączenie w sobie pakietu HBO oraz Canal+. Korzystając z Playera możemy obejrzeć:

Królowe Życia ,

, Ciężarówką przez Stany

Gogglebox przed telewizorem.

Player oferuje dostęp do polskich, jak również międzynarodowych produkcji kinowych. Wśród nich znajdziemy:

Focus,

Teściowie,

Dom Gucci (dostępny w opcji "Film na życzenie").

Zdjęcie TVN Player to koszt 18 zł lub 25 zł z pakietem HBO / TVN Player / materiał zewnętrzny

Player oferuje kilka różnych pakietów. Najtańszy kosztuje 8 zł i oferuje wyłącznie tytuły Player Original, programów oraz seriali TVN. Minusem tej oferty jest posiadanie reklam w trakcie seansu. Oferta bez reklam, z trybem offline oraz jakością 4K kosztuje 18 zł miesięcznie lub 119 zł rocznie. Abonament z dostępem do kanałów telewizyjnych jest już kwotą rzędu 30 zł miesięcznie. Możemy dokupić również dodatkowo Player z dostępem do Canal+ za 45 zł miesięcznie oraz HBO za 25 zł miesięcznie.

Dodatkową usługą, którą oferuje Player, jest funkcja "Filmy na życzenie". Jest typową, cyfrową wypożyczalnią filmów, w której udostępniony zostaje nam tytuł na 48 godzin. Ceny filmów są różne i wynoszą 10-40 zł.

Canal+ Online: cena, jakie filmy i seriale. Czy warto kupić abonament?

Canal+ Online jest marką łączącą usługę VOD z telewizją internetową. Oferuje nam dostęp do wielu produkcji polskich oraz zagranicznych. Znajdziemy w jej bibliotece klasyki polskiego kina oraz telewizji. Obejrzymy na tej platformie:

13 posterunek ,

, Wesele,

Dziewczyny z Dubaju.

Zdjęcie Canal+ Online oferuje szereg różnych pakietów abonamentowych dla użytkowników usługi VOD / Canal Plus / materiał zewnętrzny

Wśród zagranicznych hitów możemy wybrać:

serial Dexter ,

, nagrodzony Oscarem film Na Rauszu .

Osoby posiadające abonament telewizji satelitarnej mogą korzystać z oferty Canal+ Online bez dodatkowych opłat. Wystarczy zarejestrować się na stronie Canal+. Dla wszystkich innych użytkowników dostęp kosztuje 45 zł miesięcznie lub w promocji 198 zł na pół roku. Możemy w abonamencie dodać również usługę Netflix, wtedy z pakietem Premium płacimy 82 zł miesięcznie. Oprócz tego za 55 zł możemy mieć Canal+ Online wraz z abonamentem HBO Max. Pakiet wszystkich trzech usług VOD to koszt 92 zł miesięcznie.

TVP VOD: cena, jakie filmy oraz seriale. Czy warto kupić abonament?

TVP VOD uznaje się za "największą w polskim Internecie bibliotekę telewizyjnych programów". Oferuje filmy i seriale emitowane na antenie Telewizji Polskiej. Wśród nich znajdziemy seriale takie jak:

Na sygnale,

Ranczo .

Dostępne są również programy telewizyjne:

Familiada,

Szansa na sukces.

Zdjęcie TVP VOD jest usługą bezpłatną dla osób opłacających abonament radiowo-telewizyjny / TVP/Vod / materiał zewnętrzny

Biblioteka obfituje również w filmy fabularne czy dokumentalne. Wśród nich wymienić można:

Bo we mnie jest seks ,

, Putin: historia rosyjskiego szpiega.

Dostęp do abonamentu jest darmowy dla osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowo-telewizyjny oraz opłacają abonament RTV. Oczywiście dostęp mają również ludzie zwolnieni z tej opłaty (np. emeryci). Reszta osób może skorzystać z serwisu płacąc 9,99 zł miesięcznie. Dodatkowo nowi abonenci otrzymają na start 14 dni za darmo.

Disney Plus: cena, jakie filmy i seriale. Czy warto kupić abonament?

Z racji tego, że Disney Plus zadebiutuje w Polsce już 14 czerwca 2022 roku, warto wspomnieć również o jego ofercie. Jest amerykańskim serwisem oferującym produkcję od studia Marvel i Star Wars. Nie powinno więc dziwić, że seriali znajdziemy takie tytuły jak:

Zdjęcie Disney Plus już wkrótce dostępny dla polskich użytkowników serwisów VOD / Disney+ / materiał zewnętrzny

Disney, Pixar, Marvel i Gwiezdne Wojny. Połączenie tych firm może skutkować również paletą fantastycznych pełnometrażowych filmów bez korzystania z VPN. Wśród nich możemy spodziewać się:

Cena abonamentu Disney Plus w naszym kraju wynosić będzie 28,99 zł miesięcznie. Oferta roczna wynosi 289,90 zł.

Viaplay: cena, jakie filmy i seriale. Czy warto kupić abonament?

Viaplay to jeden z największych producentów video w Skandynawii. W Polsce usługa rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2021 roku. Viaplay oferuje oglądanie piłkarskiej Ligi niemieckiej, Ligę Europy, NHL czy zawody w darcie. Dodatkowo pod koniec zeszłego roku przejęła ona udostępnianie transmisji KSW.

Viaplay planuje udostępnić wkrótce transmisję:

piłkarskiej ligi angielskiej,

Formuły 1.

Oprócz oferty sportowej jest w niej także bogata liczba filmów i seriali. Wymienić wśród nich można:

W naszym kraju subskrypcja usługi Viaplay kosztuje 34 zł.

SkyShowtime: cena, jakie filmy oraz seriale. Czy warto kupić abonament?

Rok 2022 obfituje w udostępnianie usług VOD w Polsce. Wśród nich warto wspomnieć również o platformie SkyShowtime. Streaming oferuje produkcje stworzone przez Paramount+, Showtime, Sky oraz Peacock. Możemy się więc spodziewać, że w bibliotece będą takie seriale i filmy, jak:

Obecnie nie ma jeszcze informacji o przewidzianych opłatach za abonament w naszym kraju. Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie od SkyShowtime.

Apple TV+: cena, jakie filmy i seriale. Czy warto kupić abonament?

Ostatnią propozycją z naszej listy jest Apple TV+ - usługa, która otrzymała niedawno dwie statuetki BAFTA w kategoriach technicznych. Ten serwis VOD jest przynależny do amerykańskiej firmy Apple. Globalny start platformy miał miejsce w listopadzie 2019 roku. Usługa ta oferuje mniej popularnych tytułów kinowych i telewizyjnych, lecz posiadają wiele gwiazd telewizyjnych i kinowych.

Z Apple współpracuje chociażby Jennifer Aniston, Renee Zelwegger czy Tom Hanks. Nazwiska mówią same za siebie. Warto zapoznać się z tytułami:

Morning Show ,

, Misja Greyhound,

CODA ,

, Sekret wilczej gromady.

Apple TV+ kosztuje miesięcznie 24,99 zł. W tej kwocie otrzymujemy również dostęp do Apple Music, Apple Arcade oraz 200GB chmury iCloud.

