Kto zdobył Oscary w 2025 roku? Oto wyniki

2 marca w Dolby Theatre w Los Angeles odbyła się 97. gala rozdania Oscarów, podczas której Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nagrodziła wybrańców z długiej listy nominowanych.

Wśród zwycięzców znalazły się tak wielkie hollywoodzkie produkcje, jak i niezależne perełki. Jak zawsze po gali, w sieci toczą się zagorzałe dyskusje na temat wyborów jury.

Widzowie, którzy nie zdążyli obejrzeć wszystkich nagrodzonych filmów w kinie - niektóre z nich są dostępne na platformach streamingowych, dzięki czemu można nadrobić zaległości i samemu ocenić: Czy Akademia Filmowa podjęła właściwe decyzje?

Oscary rozdane. Nagrodzone filmy można znaleźć w streamingu

Prawdziwym wygranym tegorocznych Oscarów został film "Anora", który reżyserował Sean Baker. Film został nagrodzony w pięciu z sześciu kategorii, w których został nominowany, przy czym zgarnął statuetkę w jednej z najważniejszych kategorii - za najlepszy film.

Film "Emilia Perez" w reżyserii Jacqueasa Audiarda, który miał trzynaście nominacji, zgarnął natomiast jedynie dwie statuetki. Pośród nagrodzonych znalazły się ponadto filmy takie jak realizowany w Polsce "Prawdziwy ból" w reżyserii Jessego Eisenberga, a do tego "The Brutalist", "Wicked" oraz "Diuna: Część druga" i inne tytuły. Szczegółową listę nagrodzonych Oscarem tytułów można znaleźć w Interia Film, a my podpowiadamy, które z nich można znaleźć w streamingu i na jakich platformach są dostępne.

"Anora", "Diuna", "Substancja", "Wicked" i inne oscarowe filmy. Gdzie je obejrzeć?

Niektóre oscarowe są dostępne w ramach subskrypcji Disney+, Max czy Netflix.

Realizowany w Polsce "Prawdziwy ból" widzowie mogą obejrzeć w ramach subskrypcji w Disney+. Za dodatkową opłatą film Jesse Eisenberga można oglądać w Megogo, Prime Video czy Playerze.

Kinowy hit "Diuna: Część druga" jest natomiast dostępny dla subskrybentów platformy Max. Poza tym można go oglądać za dodatkową opłatą w Prime Video, Rakuten TV czy Apple TV.

Natomiast płacąc za subskrypcjęNetflix, obejrzeć można najlepszy krótkometrażowy dokument - "Pierwsza dziewczyna w orkiestrze". Nagrodzony Oscarem dokument "Nie chcemy innej ziemi" jest w abonamencie Canal+ i za dodatkową opłatą w Vod.mdag.pl.

Zwycięska "Anora" trafiła do zasobów kilku serwisów - jednak wyłącznie za dodatkową opłatą. Film Seana Bakera można wypożyczyć lub kupić m.in. w Prime Video, Apple TV czy w Playerze.

Podobnie sytuacja wygląda z filmem "Substancja" - jest on dostępny do wypożyczenia lub kupienia za pośrednictwem Apple TV, Polsat Box Go, Prime Video, czy Player.

"Konklawe" również można obejrzeć w streamingu za dodatkową opłatą. Film z Ralphem Fiennesem w roli głównej jest do wypożyczenia lub kupienia w Prime Video, Rakuten TV czy na platformie Player.

"Wicked" jest w Prime Video i w Rakuten TV, ale także znajduje się aktualnie w opcji dodatkowo płatnej.

Filmy "The Brutalist", "Emilia Pérez", "I'm still here", "Nie jestem robotem" i animacje "Flow" oraz "W cieniu cyprysu" wciąż można znaleźć w kinach.

Obecnie nie są dostępne w streamingu - ani w ramach abonamentu, ani za dodatkową opłatą.

