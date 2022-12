6 gadżetów do oszczędzania. Tylko jeden z tej listy zostawi 700 zł w portfelu!

Oszczędzanie energii elektrycznej i wody to nie tylko ukłon w stronę zasobności portfela, ale i środowiska. Warto zatem przyjrzeć się najlepszym gadżetom, które mogą znacząco wpłynąć na zmniejszenie rachunków.

Perlator

Perlator do wody jest specjalną nakładką, końcówką roboczą w postaci sitka, która ma kształt pierścienia i która montowana jest na końcu kranu, wylewki czy prysznica. To doskonały sposób, żeby zmniejszyć zużycie wody i na oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym.

Sposób działania perlatora polega na tym, że na wypływającą przez niego wodę jest wywierane podciśnienie. Podciśnienie to sprawia, że powietrze jest zasysane przez maleńkie otworki i następuje ich mieszanie z wodą. Dzięki temu strumień wody wypełniany jest maleńkimi pęcherzykami powietrza. Te pęcherzyki powietrza ograniczają znacznie ilość przepływającej wody, a także powodują, że objętość strumienia wody ulega zwiększeniu. Przez to zmniejsza się zużycie wody, co umożliwia oszczędności.

Dzięki zainstalowaniu perlatorów można zmniejszyć zużycie wody w poszczególnych punktach domu nawet o 60 proc. Myjąc ręce, twarz, zęby i naczynia w zlewie oraz biorąc dość krótki prysznic, zużywa się około 100 litrów wody na dobę, łatwo więc policzyć, ile można zaoszczędzić dzięki temu gadżetowi.

Miernik zużycia prądu

Przydatnym urządzeniem pozwalającym zmniejszyć rachunki za prąd jest miernik kontrolujący jego zużycie. Wyposażony jest w inteligentny system, który stale monitoruje działanie sprzętów elektronicznych w domu. Jeśli wykorzystują one za dużo energii, miernik informuje domowników o zużytym prądzie. Jednocześnie zaleca odłączenie sprzętu, z którego akurat nie korzystamy.

Niektóre z mierników pozwalają także sterować oświetleniem, regulować temperaturę oraz zarządzać innymi urządzeniami. Warto również wiedzieć, że mierniki zużycia prądu cieszą się coraz większą popularnością i wykorzystywane są nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w wielu gałęziach przemysłu. Umożliwiają ograniczenie zużycia prądu nawet o 30 proc. w ciągu miesiąca.

Inteligentne żarówki LED

Jednym z najprostszych i najefektywniejszych kroków w drodze do oszczędności energetycznej jest wymiana żarówek tradycyjnych na energooszczędne żarówki LED. Jeszcze do niedawna żarówki LED wykorzystywano tylko i wyłącznie jako dodatkowe źródło światła, pełniące w głównej mierze funkcję dekoracyjną. Dziś popularność tego rodzaju rozwiązań oświetleniowych wzrosła do tego stopnia, że stosuje się je jako główne źródło światła w domu i mieszkaniu.

Oświetlenie LED zużywa nawet do 90 proc. energii mniej w porównaniu z żarówkami klasycznymi i halogenowymi. Żarówka LED o mocy 8 W może zapewnić taką samą intensywność oświetleniową, jak tradycyjna żarówka żarowa o mocy 60 W. Jeśli na potrzeby naszych obliczeń przyjmiemy, że każda z żarówek będzie pracowała przez cały rok przez pięć godzin na dobę, w skali roku możemy zaoszczędzić nawet około 75 zł.

Wprawdzie żarówka LED kosztuje więcej niż pozostałe typy żarówek, ale też wykazuje się o wiele dłuższą żywotnością. Żarówki wykorzystujące tę technologię działają od 15 do nawet 50 tys. godzin. Z kolei tradycyjna żarówka świeci w przedziale od 700 do 2 tys. godzin.

Zdjęcie Wymiana tradycyjnych żarówek na żarówki LED to jeden ze sposobów oszczędności energii elektrycznej / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Słuchawka prysznicowa oszczędzająca wodę

Tego typu słuchawki prysznicowe charakteryzują się niższym przepływem wody niż ich klasyczne odpowiedniki. Na opakowaniu słuchawki prysznicowej powinna być określona tzw. klasa przepływu. Jest to deklaracja producenta, ile litrów wody przepływa przez słuchawkę w ciągu jednej minuty.

Najlepiej decydować się na armaturę łazienkową o niskiej klasie przepływu, np. A - do 15 l/min lub Z - do 9 l/min. Nie należy obawiać się, że nasza kąpiel będzie przez to mniej relaksująca, bo nawet przy obniżonej wielkości przepływu uzyskamy wzbogacony powietrzem obfity i musujący strumień wody.

Czujniki ruchu w domu

System oświetlenia domu powinien być przede wszystkim wydajny i energooszczędny, a przy tym dawać komfort i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników. Tego typu rozwiązaniem są lampy z czujnikiem ruchu.

Czujnik ruchu ma za zadanie uruchomić źródła światła, gdy wykryje obecność człowieka w pobliżu lub wygasić je po wcześniej ustalonym czasie, jeśli nie zauważy ruchu. Natężenie światła i zasięg świecenia można łatwo wyregulować, by uzyskać optymalny komfort użytkowania takiego produktu w ramach oświetlenia domu lub ogrodu.

Użycie czujnika ruchu w zestawie z takimi rozwiązaniami, jak nowoczesne źródła światła LED, prowadzi do znacznego obniżenia wysokości rachunków za prąd. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne uruchamia się zawsze, gdy jest potrzebne, a przy tym żarówki LED, połączone z czujnikiem, pobierają znacznie mniej energii elektrycznej niż standardowe produkty oświetleniowe.

Dzbanek z filtrem do wody

Szalejąca inflacja dotyczy większości produktów, które kupujemy w sklepach. Najbardziej da się ją odczuć w przypadku tych rzeczy, które kupujemy na co dzień. Jedną z nich jest woda butelkowana. Cena wody butelkowej różni się w zależności od pojemności, jej rodzaju oraz firmy. Relatywnie najdroższa jest woda w mniejszych butelkach - zależność, że im mniejsza pojemność, tym wyższa cena za litr nikogo zapewne nie dziwi.

Zakładając jednak, że powinno się wypijać choćby 1,5 litra wody dziennie i przyjmując średnią cenę 2,30 zł za półtoralitrową butelkę, miesięczny koszt wody butelkowanej wynosi mniej więcej 70 zł na osobę. Z kolei roczny koszt to 840 zł. Co więcej, cena wody butelkowanej w dobie inflacji wciąż rośnie.

Rozwiązaniem pozwalającym oszczędzić dużą ilość pieniędzy na wodzie pitnej jest zakup dzbanka z filtrem do wody kranowej. To rozwiązanie do złudzenia przypomina tradycyjny dzbanek na wodę lub sok. Różnica polega na tym, że wyznaczono w nim miejsce na montaż odpowiedniego filtra.

Dzbanek filtrujący o pojemności około półtora litra można kupić już za około 50 zł. Mniej więcej tyle samo kosztuje komplet pięciu sztuk wymiennych filtrów, przy czym jeden wystarcza średnio na miesiąc. Uzdatnianie wody przez rok kosztuje więc około 120 zł. Różnica mówi sama za siebie. Ponadto eliminacja wody butelkowanej z codziennych zakupów to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale też ekologiczne.

