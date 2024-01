Android Auto cały czas jest rozwijane i Google w trakcie targów elektroniki CES 2024, które potrwają do 12 stycznia, zaprezentowało nowości, które zaczną pojawiać się w platformie później w tym roku. W tym celu nawiązano m.in. współpracę z wybranymi producentami samochodów, których to w Las Vegas również nie brakuje.

Przeglądarka Google Chrome trafi do samochodów z Android Automotive

Google nawiązało współpracę z markami Polestar i Volvo. Samochody tych producentów będą pierwszymi z Android Automotive, których właściciele otrzymają specjalną wersję przeglądarki Chrome. Aplikacja trafi więc do pojazdów i w ten sposób stanie się jeszcze szerzej dostępna.

Będzie to możliwe w ramach licencji Google Automotive Services (GAS), która jest oferowana producentom aut. Jest to zestaw usług działających na platformie Android Automotive. Szef marki Polestar twierdzi, że był to wyczekiwany ruch. Wcześniej w autach firmy wykorzystywano przeglądarkę Vivaldi, ale według niego Chrome będzie lepszym rozwiązaniem. Choćby z racji lepszej integracji z całym ekosystemem Google.

Mapy Google z Android Auto lepsze dla elektryków

W trakcie targów CES 2024 zapowiedziano również nowości dla aplikacji Mapy Google dedykowanej platformie Android Auto. Stanie się ona bardziej przyjazna dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Samochody z tego typu silnikami będą mogły współdzielić informacje o poziomie naładowania baterii z Mapami. Dzięki temu aplikacja będzie w stanie zaoferować więcej opcji. W tym związanych z koniecznością naładowania akumulatora przed dotarciem do celu.

Zdjęcie Mapy Google z Android Auto zapewnią lepszą integrację z autami elektrycznymi / Google / materiały prasowe

Taka funkcja była dostępna już wcześniej w wybranych pojazdach działających w oparciu o rozwiązania Google. Teraz będzie można z niej korzystać również w Android Auto. Począwszy od pojazdów Ford Mustang Mach-E i F-150 Lightning, co ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Potem rozwiązanie ma trafić także do innych elektryków.

Google prezentuje te nowości na własnym stoisku w Las Vegas na CES 2024. Tam można również oglądać m.in. rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dedykowane smartfonom z serii Pixel.