Samsung kilka lat temu wprowadził do oferty pierwszy telewizor z linii The Frame, który po wyłączeniu może pełnić na ścianie rolę obrazu. Gigant idzie za ciosem po sukcesie tej serii Smart TV i w trakcie targów CES 2024 zaprezentował nowy gadżet — Music Frame.

Samsung Music Frame to głośnik w formie ramki

Music Frame to ramka do powieszenia na ścianę, która skrywa głośnik muzyczny i to nie byle jaki. System audio zaimplementowany przez producenta składa się z dwóch głośników niskotonowych, dwóch wysokotonowych oraz dwóch przetworników średniotonowych. Takie połączenie nie tylko zapewni czysty i wyraźny dźwięk. Producent deklaruje, że odtwarzana muzyka ma rozchodzić się równomiernie nawet w większych pomieszczeniach.

Zdjęcie Głośnik w ramce Samsung Music Frame / Samsung / materiały prasowe

Samsung twierdzi, że Music Frame może odtwarzać muzykę zarówno poprzez Bluetooth, jak i Wi-Fi. Urządzenie wymaga do działania przewodu zasilającego, który można poprowadzić na dół wzdłuż ściany, gdzie wisi ramka. Producent chwali się także technologią Q-Symphony, co zapewnia dźwięk przestrzenny w połączeniu z soundbarami oraz telewizorami marki. Urządzenie może również działać w trybie pojedynczego głośnika bezprzewodowego. Ponadto wiadomo, że wizerunek umieszczony w ramce będzie można personalizować.

Ten konfigurowalny głośnik płynnie wtapia się w otoczenie, zamaskując się jako nowoczesna ramka do obrazu, w której można wyświetlać dzieła sztuki lub zdjęcia. czytamy w komunikacie prasowym Samsung Electronics

Sam pomysł nie jest nowy

Warto dodać, że Samsung nie jest pierwszą firmą, która wpadła na takie połączenie. Wcześniej zrobiła to Ikea w połączeniu z Sonosem, którzy również stworzyli głośnik ukryty w ramce do powieszenia na ścianę. Cena urządzenia Koreańczyków nie jest znana. Konkurencyjny gadżet z linii Symfonisk kosztuje 260 dolarów. Kwota Music Frame zostanie pewnie ujawniona bliżej rynkowego debiutu, który ma odbyć się później w tym roku. Tymczasem sprzęt można oglądać na stoisku producenta na targach CES 2024 w Las Vegas, które potrwają do 12 stycznia. Tam prezentowane są także nowe telewizory, monitory czy liczne urządzenia AGD.