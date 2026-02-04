W skrócie Soundbar to kompaktowy system głośników, który poprawia jakość dźwięku telewizora, oferując opcję montażu pod ekranem lub na ścianie.

Nowoczesne soundbary obsługują technologie dźwięku przestrzennego, takie jak Dolby Atmos czy DTS:X, oraz umożliwiają łączność przewodową i bezprzewodową, w tym Bluetooth i Wi-Fi.

Przy zakupie soundbara należy zwrócić uwagę na liczbę kanałów, kompatybilność z telewizorem, dostępność subwoofera oraz obsługiwane standardy połączeń, takie jak HDMI ARC lub optyczne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Co to jest soundbar?

Soundbar to niewielki system głośników stworzony z myślą o poprawie jakości dźwięku telewizora. Ma podłużną formę, dzięki czemu można go ustawić bezpośrednio pod ekranem lub zawiesić na ścianie.

W przeciwieństwie do klasycznych zestawów kina domowego nie zajmuje dużo miejsca, a jednocześnie potrafi zapewnić mocny, przestrzenny dźwięk.

Wiele współczesnych soundbarów jest wyposażonych w subwoofery - przewodowe lub bezprzewodowe - które odpowiadają za wyraźne i głębokie niskie tony.

Część modeli obsługuje również technologie dźwięku przestrzennego, takie jak Dolby Atmos czy DTS:X, dając efekt dźwięku otaczającego słuchacza ze wszystkich stron.

Czym wyróżniają się soundbary?

Soundbary znacząco różnią się między sobą funkcjami, jakością brzmienia oraz zastosowanymi technologiami. Na co trzeba zwrócić uwagę?

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy soundbarami jest liczba kanałów. Najbardziej zaawansowane zestawy nagłośnienia mogą oferować nawet kilkanaście kanałów, jak w przypadku niektórych modeli JBL czy Samsung z konfiguracją 11.1.4.

Aby uzyskać wrażenia zbliżone do kinowych, warto zwrócić uwagę na systemy:

5.1 - dźwięk przestrzenny z pięcioma kanałami i subwooferem

5.1.2 - wzbogacony o dodatkowe kanały Dolby Atmos

7.1 - siedem kanałów dźwięku przestrzennego i subwoofer

7.1.2 - dodatkowe kanały Dolby Atmos

7.1.4 - rozszerzona obsługa Dolby Atmos

9.1.4 - dziewięć kanałów dźwięku przestrzennego wraz z subwooferem i Dolby Atmos.

Koniecznie trzeba pamiętać o technologii dźwięku. Dolby Atmos czy DTS:X to rozwiązanie zapewniające trójwymiarowy, przestrzenny dźwięk.

Warto też zwrócić uwagę na technologie Q-Symphony w soundbarach Samsunga oraz WOW Orchestra w soundbarach LG. Rozwiązania te pozwalają na jednoczesne wykorzystanie głośników telewizora i soundbara, dzięki czemu dźwięk jest pełniejszy i bardziej przestrzenny.

Łączność bezprzewodowa to równie ważny element każdego soundbara. Urządzenie powinno mieć Bluetooth i Wi-Fi. W ten sposób możemy skorzystać z odtwarzania piosenek z aplikacji streamingowych bezpośrednio na urządzeniu.

Ostatnia rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to złącza w soundbarze. HDMI ARC / eARC gwarantuje wysoką jakość dźwięku i obsługę formatów takich jak Dolby Atmos. Optyczne złącze audio TOSLINK jest alternatywą dla HDMI ARC. Nowsze soundbary nie wymagają nawet takiego podłączenia, a z telewizorem łączą się właśnie bezprzewodowo, wykorzystując tą samą sieć Wi-Fi.

Jak podłączyć soundbar do telewizora?

Podłączenie soundbara do telewizora można zrealizować na kilka sposobów.

Najlepszą jakość dźwięku zapewnia połączenie przewodowe przez HDMI ARC lub eARC, które obsługuje formaty dźwięku przestrzennego, takie jak Dolby Atmos, ale alternatywą może być również kabel optyczny.

Soundbar można także podłączyć bezprzewodowo - przez Wi-Fi lub Bluetooth - co eliminuje konieczność używania kabli.

Niezależnie od wybranej metody, kluczowe jest poprawne ustawienie wyjścia dźwięku w telewizorze oraz wybranie odpowiedniego źródła sygnału w soundbarze.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie soundbara?

Soundbar to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić jakość dźwięku podczas oglądania filmów czy seriali, grania na konsoli czy słuchania muzyki. Wybór sposobu podłączenia - Wi-Fi, Bluetooth, HDMI ARC lub kabel optyczny - zależy od indywidualnych preferencji oraz możliwości technicznych telewizora i soundbara.

Niezależnie od wybranej metody, odpowiednia konfiguracja pozwoli uzyskać kinowe wrażenia we własnym domu.

Przy zakupie warto upewnić się, że soundbar obsługuje technologie dostępne w telewizorze, takie jak HDMI ARC czy Dolby Atmos.

Istotne jest również dobranie właściwej liczby kanałów - zarówno do wielkości pomieszczenia, jak i oczekiwań względem jakości dźwięku.

Nowoczesne soundbary zapewniają łączność bezprzewodową, ale lepiej upewnić się, czy podłączysz go bez kabli.

Nie można zapominać o subwooferze - modele wyposażone w ten element zapewniają głębsze i bardziej dynamiczne brzmienie.

interia © 2025 Associated Press