Nintendo Switch 2 został pozbawiony wad poprzednika

Pierwsza generacja Nintendo Switch debiutowała ponad 8 lat temu. System przyjął się wyjątkowo dobrze, sprzedając się w ponad 150 mln sztuk. W międzyczasie ukazały się jeszcze wersje Lite (2019) i OLED (2021), ale na pełnoprawną nową generację użytkownicy musieli czekać aż do 2025 roku. Nintendo Switch 2 miał swoją premierę 5 czerwca. Jest to konsola hybrydowa, której można używać jako konsoli przenośnej oraz domowej.

Podobnie jak jego poprzednika, Switcha 2 można używać w trybie przenośnym - z dołączonymi kontrolerami nowej generacji Joy-Con 2 po obu stronach ekranu - oraz w trybie TV - z kontrolerami przymocowanymi do uchwytów i z zadokowaniem jednostki centralnej. Bez wątpienia ten ulepszony kontroler powstał w odpowiedzi na krytykę dotyczącą poprzedniej generacji. Mimo ogólnie dobrego przyjęcia to właśnie sterowanie było jedną z głównych bolączek.

Drugą słabą stroną poprzednika była specyfikacja sprzętowa. Pod względem mocy obliczeniowej Nintendo Switch zostawał w tyle za Xbox One i PlayStation 4. Co prawda to konsole wyłącznie stacjonarne, ale wiele gier ukazywało się na wszystkie trzy platformy, osiągając najgorszą wydajność właśnie na Switchu. Pamiętamy choćby, jak źle wyglądał Wiedźmin 3. Hybryda była jednak tańsza od produktów Sony i Microsoftu. Na to twórcy też zwrócili uwagę, bowiem podają, że Switch 2 jest nawet 10-krotnie mocniejszy od poprzednika.

Nintendo Switch 2 to pierwszy w historii firmy "bezpośredni sequel". Do tej pory Japończycy unikali dodawania kolejnych cyfr do swoich następnych produktów. Nawet druga generacja Wii (2006) została nazwana "Wii U" (2012).

Jakie parametry sprzętowe ma Nintendo Switch 2?

Nintendo Switch z 2017 roku to wciąż najlepiej sprzedająca się konsola Nintendo, a także 3. najlepiej sprzedająca się konsola na świecie (za PlayStation 2 i Nintendo DS) ze 152.12 mln sprzedanych egzemplarzy. Czy nowy Nintendo Switch 2 powtórzy ten sukces? To całkiem możliwe. Fani czekali na to przez 8 lat, a przecież dawniej PS2 zdołał pobić wynik poprzednika, podobnie zresztą jak Xbox 360. Producent spodziewa się sprzedać 15 mln egzemplarzy w tym roku fiskalnym, kończącym się w marcu 2026.

Oto jakie parametry sprzętowe ma Nintendo Switch 2:

Wymiary - ok. 166 mm x 272 mm x 13,9 mm (z dołączonymi Joy-Con 2). Maksymalna grubość od góry do końców przycisków ZL/ZR - 30,7 mm.

Waga - ok. 401 g (sama konsola), ok 534 g (z kontrolerami Joy-Con 2).

Ekran - 7,9-calowy pojemnościowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 1920x1080, HDR10, VRR do 120 Hz.

SoC - Nvidia Tegra T239 (customowy układ).

Procesor - Octa-core ARM Cortex-A78C z taktowaniem 998 MHz (zadokowany) i 1101 MHz (niezadokowany).

Pamięć operacyjna - 12 GB LPDDR5X z przepustowością 102 GB/s (zadokowany), i 68 GB/s (niezadokowany).

Pamięć wbudowana - 256 GB UFS 3.1 z możliwością rozszerzenia kartą microSD Express do 2 TB.

Komunikacja - Wi-Fi 6, Bluetooth, Wired LAN w trybie TV poprzez stację dokującą.

Wyjście wideo - rozdzielczość do 3840x2160 z 60 fps poprzez HDMI w trybie TV, wsparcie do 120 fps przy niższych rozdzielczościach, wsparcie dla HDR10.

Wyjście audio - 5.1-kanałowy Linear PCM poprzez HDMI, głośniki stereo.

Mikrofon - wbudowany mikrofon jednokierunkowy z redukcją szumów i echa oraz automatyczną kontrolą mocy.

Przyciski - zasilania i głośności.

Gniazda - 2 porty USB Type-C oraz jack 3,5 mm.

Nintendo Game Card - slot obsługuje karty gier (kartridże) obecnej i poprzedniej generacji.

Czujniki - akcelerometr, żyroskop, czujnik jasności.

Bateria - litowo-jonowa 5220 mAh, możliwość pracy 2-6,5 godzin na jednym naładowaniu, 3-godzinny cykl ładowania w trybie uśpienia.

Stacja dokująca - wymiary 115 mm x 201 mm x 51,2 mm, waga 383 g.

Jak przenieść dane na Nintendo Switch 2 i ile kosztuje w Polsce?

Nintendo Switch 2 został zaprojektowany, by obsługiwał gry z Nintendo Switch pierwszej generacji, zarówno tych pobieranych, jak i na nośnikach fizycznych. Wsteczna zgodność nie jest jednak pełna.

Producent podaje, że na nowej konsoli mogą się nie uruchamiać: Borderlands 3, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, Guilty Gear XX Accent Core Plus R, KarmaZoo, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, Mortal Kombat 1, Overwatch 2, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Star Wars Republic Commando, Super Mega Baseball 4, Tombi! Special Edition, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Touhou Genso Wanderer Reloaded, Ty the Tasmanian Tiger HD oraz Warriors: Abyss. Listę podano 27 maja, więc od tego czasu niektóre tytuły mogły już się stać kompatybilne.

Gracze mogą przenieść wszystkie dane ze Switcha na Switch 2. Nintendo udostępniło prosty sposób. Całe konto można przenieść na zdalny serwer, gdzie będzie przechowywane przez rok, co pozwala w dogodnym momencie zsynchronizować nową konsolę. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli używaliście karty microSD na poprzedniej konsoli, to w przypadku nowej będzie ona oferować jedynie ograniczoną funkcjonalność, pozwalając przeglądać zrzuty ekranu i klipy z gier. Do przechowywania i grania w gry na Nintendo Switch 2 potrzebna jest już karta microSD Express. Zapewni ona nawet 4,4-krotny wzrost prędkości transferu danych.

Pod amerykańskimi i brytyjskimi marketami z elektroniką już przed północą 5 maja stały długie kolejki fanów. Nintendo ma też ogromne powodzenie w Japonii, co wynika z pewnego lokalnego patriotyzmu i specyficznych upodobań gamingowych Japończyków. A ile za tę przyjemność trzeba zapłacić? W przypadku Nintendo Switch 2 cena wynosi 449,99 dolarów, 395,99 funtów, 49,980 jenów. Polska cena Nintendo Switch to najczęściej od 2199,00 zł do 2399,00 zł.

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat