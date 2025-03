Archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk (PAN) ujawnili sekrety mieszkańców Mazowsza, które przez lata skrywała historia dostępna na wyciągnięcie ręki. Naukowcy nie dokonali nowych odkryć w terenie, ale pobrali do badań istniejący materiał, tj. szkielety z grobowców, które od lat znajdują się w muzeach i przebadali go pod kątem antropologii, diety, chronologii, pochodzenia, genetyki i archeologii.

- Pierwszy zespół zajmował się badaniami antropologicznymi, analizując m.in., jak długo ci ludzie żyli, na co chorowali, jaka była ich kondycja zdrowotna. Drugi zespół badał ich dietę oraz to, jak ich standardy żywieniowe wpływały na ich kondycję zdrowotną. Trzecia grupa zajmowała się chronologią i badała, którzy osobnicy pochodzą z tego regionu, a którzy byli tam obcy. Kolejny zespół zajął się badaniami genetycznymi, sprawdzając przynależność analizowanych szczątków ludzkich do różnych haplogrup. Na to wszystko nałożyliśmy nasze analizy archeologiczne i wyniki dotychczasowych, licznych badań - powiedział PAP kierownik prac prof. dr hab. Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.