Dotychczas znane były jedynie dwa fragmenty papirusu z Sakkary - jeden zachowany w Muzeum Archeologicznym we Florencji, drugi zaginiony, ale znany dzięki rysunkowi egiptologa Karla Richarda Lepsiusa. Odkrycie czterech kolejnych fragmentów tej (jak widać) rzadkiej księgi, są nadzwyczajnym znaleziskiem.

Niezwykłe znalezisko we Włoszech. To fragment Księgi Umarłych

Fragmenty papirusu zostały odkryte przez archeologa Annamarię Azzolini i egiptologa Barbarę Gilli podczas badania i katalogowania materiałów egipskich zachowanych w muzeum Castello del Buonconsiglio w Trydencie. Księga Umarłych Senemnetjera to zapiski egipskiego dostojnika, który żył między panowaniem Hatszepsut a Totmesem III (1479-1425 p.n.e.).

Odkrycie tak wielu fragmentów w Trydencie, które do tego wydają się być jednym z najwcześniejszych znanych okazów Księgi Umarłych, pozwoli lepiej zrekonstruować staroegipski tekst pogrzebowy używany do kierowania duszą zmarłego w jej podróży do zaświatów.