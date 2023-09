Nowe miejsca wpisane na listy UNESCO. Lwów, Kijów i Jerycho

Chyba wszyscy kojarzą słynną Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma ona zadanie chronić najcenniejsze dziedzictwo kulturowe i naturalne o "wyjątkowej powszechnej wartości" dla ludzkości. W związku z tym UNESCO podejmuje liczne decyzje, które mają wspierać poszczególne państwa w ochronie m.in. zabytków, które są na ich terenie. Dlatego też po trzęsieniu ziemi w Maroko zadeklarowano "pełne wsparcie dla narodu marokańskiego". - Maroko może liczyć na solidarność UNESCO - podkreśliła Audrey Azoulay, dyrektor generalna UNESCO. W razie potrzeby, na taką pomoc będzie mogła liczyć również Ukraina.



Reklama

Obiekty w Kijowie i Lwowie na liście zagrożonych obiektów

Komitet Światowego Dziedzictwa podjął decyzję o wpisaniu Soboru św. Zofii wraz z budynkami klasztornymi i Ławrą Peczerską, a także zespołu historycznego centrum Lwowa na listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu ze względu na możliwość ich zniszczenia, jakie stwarza rosyjska agresja.

Nie są już spełnione optymalne warunki, aby w pełni zagwarantować ochronę wyjątkowej uniwersalnej wartości dobra i że jest ono zagrożone potencjalnym niebezpieczeństwem na skutek wojny. Uważa Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO

Nie chodzi wyłącznie o możliwe bezpośrednie ataki na wyżej wymienione cele, ale także zagrożenie falami uderzeniowymi spowodowanymi bombardowaniem obu miast. Uznano, że te dwa obiekty pozostają w zagrożeniu od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji. - Wpisanie ich na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu przypomina 195 państwom będącym stronami Konwencji, o ich odpowiedzialności za monitorowanie i przyczynianie się do ochrony tych miejsc. Otwiera także drzwi do dodatkowej pomocy finansowej i technicznej, w celu wdrożenia nowych środków nadzwyczajnych - zgodnie ze środkami podjętymi już przez Ukrainę we współpracy z UNESCO - informuje organizacja w komunikacie prasowym. Wpisanie tych dwóch obiektów na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu stanowi uzupełnienie wpisu Historycznego Centrum Odessy już w styczniu 2023 roku.

Zdjęcie Ławra Peczerska w Kijowie / 123RF/PICSEL

Sobór św. Zofii (Sobór Sofijski) to cerkiew w Kijowie, która obecnie pełni funkcję muzeum państwowego. Do XIII wieku była największą cerkwią miasta, pełniła funkcje katedry biskupiej. Z kolei Ławra Peczerska w Kijowie to prawosławny klasztor i jedno z największych chrześcijańskich centrów na Ukrainie. Duchowy i intelektualny wpływ Ławry przyczynił się do powstania szerzenie się wiary i myśli prawosławnej na kontynencie europejskim w XVII, XVIII i XIX wieku. Od 1990 roku obiekt znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jak informuje UNESCO.

Zdjęcie Sobór Sofijski / 123RF/PICSEL

Jeśli zaś chodzi o Lwów, to jego historyczne centrum zostało pisane na Listę w 1998 roku. Jego średniowieczny układ został zachowany w nienaruszonym stanie wraz ze śladami różnych społeczności etnicznych zamieszkujących miasto. Przetrwały również wspaniałe budowle z okresu baroku i późniejszych okresów.



Jerycho na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO głosował w niedzielę za wpisem stanowiska archeologicznego Tell es-Sultan w Jerychu na Listę. Decyzję podjętą na konferencji w Rijadzie ogłoszono we wpisie na platformie X (dawniej Twitter). Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata, prawdopodobnie też najstarszym nieprzerwanie istniejącym siedliskiem człowieka. Tell es-Sultan położone jest w Dolinie Jordanu. Ma kształt owalnego wzgórza, którym znajdują się prehistoryczne pozostałości działalności człowieka, a także sąsiadujące z nim wieloletnie źródło "Ain es-Sultan". Dzięki stałemu dostępowi do wody i żyznej glebie w oazie stała osada była tu już w okresie od IX do VIII w. p.n.e. Materiały archeologiczne wskazują nie tylko na praktyki kultowe, ale także planowanie urbanistyczne.