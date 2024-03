Jak podaje mitologia grecka Fryksos i Helle byli dziećmi króla Atamasa i Nefele. Jednakże druga żona władcy, Ino, chciała pozbyć się dzieci z pierwszego małżeństwa. Dlatego też za jej namową Atamas chciał złożyć Fryksosa w ofierze bogom. Nefele chcąc uratować swoje dzieci, ukazała się synowi w jego śnie, nakazując mu ucieczkę.

By pomóc swoim dzieciom, Nefele wysłała im skrzydlatego barana o złotym runie. Rodzeństwo wsiadło na jego grzbiet i poleciało na wschód. Jednakże nad cieśniną oddzielającą Europę od Azji Mniejszej, Helle spadła do morza i zginęła. Fryksos dotarł do Kolchidy, gdzie został przyjęty przez króla Ajetesa. W podziękowaniu za uratowanie życia złożył Zeusowi w ofierze latającego barana, zaś jego złote runo zawiesił na gałęzi dębu w gaju poświęconym Aresowi.

Niezwykły fresk odnaleziony w Pompejach

Badacze, którzy prowadzili wykopaliska w Pompejach w sektorze Insula 6, Regio V odnaleźli wyjątkowy fresk, który przedstawia moment ratowania tonącej Helli przez Frykososa, który zasiadał na latającym baranie. Prace renowacyjne są prowadzone wokół rezydencji Domu Leda.

Gabriel Zuchtriegel dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach opisał odkrycie jako przejmujące odzwierciedlenie rozwijającej się historii. Podkreślił, że fresk jest w doskonałym stanie.

Dodał, że malowidło to jest: - Mitem typowym dla starożytnej Grecji, ale także dla Pompejów, gdzie mit grecki jest bardzo obecny we wszystkich domach i jest także przykładem tego, jak opowiadanie historii za pomocą obrazów, czy dekoracji ściennych, staje się częścią środowiska życia, takiego jak ten mały dom. Jest on niezbyt duży, ale za to jest bogato zdobiony, a poprzez malowidła stara się naśladować ton życia elit.

Badacze zauważają, że fresk został namalowany tak, jakby był oprawionym obrazem w ramie, zawieszonym na żółtej ścianie. W jego sąsiedztwie na ścianach namalowano inne również freski przedstawiające martwą naturę oraz portrety kobiet. Archeolodzy mają nadzieję, że po dokładnej analizie znalezisk, zostaną one udostępnione turystom.

W ostatnich miesiącach w Pompejach odkryto m.in. trzynaście statuetek wykonanych w "stylu szopki bożonarodzeniowej". Artefakty te ujawniły, że w Pompejach (w starożytnym rzymskim mieście) mogły rozwijać się pogańskie zwyczaje. Odnaleziono także fresk, który miał rzekomo przedstawiać pierwszy obraz pizzy na świecie.