Piramida Czarna rozpala wyobraźnię. Co wpłynęło na jej wygląd?

Piramida Czarna to intrygująca budowla na terenie egipskiego Dahszur , wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Licząca ok. 3800 lat budowla wyróżnia się na tle najsłynniejszych piramid, ponieważ ma zaskakujący kształt oraz kolor, od którego wzięła zresztą swoją współczesną nazwę.

W starożytności budowlę mianowano natomiast "Amenemhat jest potężny i doskonały". Ta ciekawa konstrukcja została bowiem wzniesiona na wniosek i cześć Amenemhata III, władcy starożytnego Egiptu z czasów Średniego Państwa (okres w historii Egiptu w latach od ok. 2050 do ok. 1760 p.n.e.), jako pierwsza z dwóch jego piramid. Dlaczego jest tak nietypowa?