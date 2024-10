To najstarszy grobowiec USA. Skrywał ogromną tajemnicę

Tajemnica najstarszego grobowca USA

Archeologów przez lata zastanawiało jednak, skąd pochodzi czarny kamień wapienny, wykorzystany do tak bogatej płyty nagrobnej. Wiadomo było już wcześniej, że nie mogła pochodzić z terenów Ameryki, do jakich dotarli kolonizatorzy w 1627 roku. Musiała więc pochodzić z Europy.

Dokładne miejsce, z jakiego sprowadzono kamień do najstarszego nagrobka USA zbadali naukowcy z Dickinson College in Pennsylvania and the California Geological Survey. Wykorzystując badania mikrobów kamienia i charakterystykę materiału, udało im się ustalić, że pochodził on z regionu Belgii. Wskazywał na to także fakt, że to miejsce od czasów Imperium Rzymskiego słynęło jako centrum eksportowe tego czarnego wapienia. Jak widać, był tak sławny w sferze europejskiej arystokracji, że zamawiali go nawet będąc po drugiej stronie Atlantyku.

- Stawiamy hipotezę, że kamień został wydobyty i skrojony na wymiar w Belgii, przetransportowany w dół rzeki Mozy, potem wysłany przez kanał La Manche do Londynu, gdzie został wyrzeźbiony w piękny nagrobek, a na koniec przetransportowany do Jamestown - wskazuje treść badania opublikowanego na łamach czasopisma International Journal of Historical Archaeology.

Samo badanie pokazuje jedną z dróg handlowych, jaka docierała do pierwszej kolonii Anglii w Ameryce. Przy tym wskazuje, że nawet w pierwszych latach kolonizacji, gdy wielu osadników żyło na skraju ubóstwa, najbardziej uprzywilejowani mieszkańcy mogli sobie pozwolić na największy luksus.



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!