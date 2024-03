Allegro to popularna platforma, z której korzystają miliony Polaków. Już od dłuższego czasu przechodzi ona różne zmiany i stała się miejscem dla sprzedawców reprezentujących firmy. Pozostałych przekierowano do Allegro Lokalnie. W tym tygodniu ogłoszono kolejne nowości, które będą wdrażane w ciągu najbliższych miesięcy.

Allegro nie chce być "graciarnią"

Allegro wśród zapowiedzianych zmian komunikuje, że wraz z 1 lipca dla sprzedających pojawi się nowy obowiązek. Jest nim konieczność połączenia ofert z katalogiem produktów platformy. Co stanie się, gdy sprzedawca nie spełni tego wymogu? Jego oferta nie będzie widoczna dla kupujących.

Popularny serwis tłumaczy zmiany w taki sposób, że pozwolą one na szybsze dotarcie klientów do konkretnych produktów. Stanie się tak ze względu m.in. na zmniejszenie liczby stron wyszukiwania (o około 20 proc.). Mają na tym również skorzystać sprzedawcy, którzy od kupujących otrzymają mniej pytań. Oferty powiązane z katalogiem produktów w chwili obecnej generują około 60 proc. mniej zapytań w porównaniu do pozostałych.

Będą utrudnienia, ale też wyjątki

W praktyce zmiana sprawi, że wystawianie na Allegro produktów bardziej unikatowych stanie się trudniejsze. Na szczęście gigant zdaje sobie z tego sprawę i przewidział pewne wyjątki. W tym celu stworzono specjalną listę, która zawiera ponad 100 ścieżek kategorii.

Innym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie dodanie produktu do katalogu Allegro, co może zrobić każdy. Może jednak się zdarzyć, że w trakcie procesu wystąpią problemy i wtedy trzeba będzie zgłaszać błędy oraz czekać na działania ze strony pracowników platformy, co może potrwać do dwóch dni roboczych.

Allegro stara się być polskim Amazonem

Te oraz wcześniejsze działania Allegro pokazują, że platforma zmierza w kierunku Amazonu, gdzie będzie stawiać tylko na sprawdzone produkty, a z czasem być może na własne? Oczywiście sprzedający mają wybór. Istnieją przecież inne serwisy, gdzie można wystawiać różne przedmioty oraz oferty z usługami. Mamy alternatywy w postaci m.in. OLX czy Vinted, które zyskują na popularności wśród rodzimych internautów i pewnie w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie.