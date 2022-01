Spis treści: 01 Netflix - najpopularniejszy serwis VOD

02 Netflix - dzielenie konta. Co mówi regulamin?

03 Netflix - dlaczego użytkownicy dzielą wspólne konto?

04 Netflix idzie na wojnę z subskrybentami dzielącymi konta

Netflix - najpopularniejszy serwis VOD

Netflix jest najpopularniejszą platformą VOD na świecie nie bez powodu. Serwis posiada bogatą bibliotekę filmów i seriali, którą stale poszerza o nowe pozycje. Niektóre produkcje można obejrzeć tylko i wyłącznie na tej platformie. Dane z końca września potwierdzają dominację Netfliksa, który może się pochwalić, że z jego usług korzysta 213,6 milionów subskrybentów z całego świata z czego 13 milionów to Polacy. Tylko o ile wyższa byłaby ta liczba, gdyby zamiast subskrybentów można było policzyć rzeczywistych użytkowników? Ze względu na możliwość dzielenia konta tych może być nawet kilkakrotnie więcej niż ujawniają to statystyki.

Netflix - dzielenie konta. Co mówi regulamin?

Dzielenie konta jest bardzo wygodną funkcją Netfliksa, lecz wielu użytkowników posługuje się tym niepoprawnie i niezgodnie z regulaminem. Korzystanie z platformy wspólnie z rodzicami, rodzeństwem lub innymi członkami rodziny jest dopuszczalne, lecz warunkiem jest mieszkanie w tym samym gospodarstwie domowym. Dzielenie konta ze znajomymi o innym adresie zamieszkania już łamie regulamin.

Serwis Netflix oraz wszelkie treści, do których dostęp następuje przy jego użyciu, są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym. W okresie członkostwa firma Netflix udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do serwisu Netflix i Treści oferowanych w serwisie Netflix. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania czytamy w punkcie 4.2 warunków korzystania z Netfliksa.

Raport Mindnet Analytic z 2020 roku pokazuje, że w samych Stanach Zjednoczonych ponad połowa subskrybentów Netfliksa udostępnia swoje hasło innym osobom. Firma postanowiła walczyć z tą tendencją konsumentów.

Netflix - dlaczego użytkownicy dzielą wspólne konto?

Nie oszukujmy się. Dzielenie konta po prostu opłaca się użytkownikom. Najdroższy pakiet kosztuje 60 zł i pozwala na korzystanie z platformy na czterech urządzeniach. Jeśli podzielimy ten koszt na cztery osoby to wyjdzie po 15 zł na głowę. Najtańsza opcja jest tylko dla jednej osoby i kosztuje 29 zł. Co oznacza, że użytkownicy współdzielący konto musieliby płacić niemal dwa razy więcej za możliwość dostępu do biblioteki Netfliksa. Niby niecałe 30 zł to nie jest fortuna, lecz w tym pakiecie dostajemy jakość wideo jedynie 480p, podczas gdy najdroższy wariant oferuje 4K i HDR. To drastyczna różnica w jakości, która zauważalnie wpływa na komfort oglądania.

Jednak dzielenie konta opłaca się tylko i wyłącznie użytkownikom. W rzeczywistości Netflix traci na tym miliardy dolarów rocznie. Już w 2019 roku platforma zapowiadała walkę z dzielonymi kontami, lecz dopiero teraz podejmuje zdecydowane działania w tym kierunku.

Netflix idzie na wojnę z subskrybentami dzielącymi konta

Ostatnio użytkownicy Netfliksa mogli spotkać się z komunikatem o blokadzie konta. W celu jej zdjęcia należy wpisać kod SMS, który zostaje wysłany na numer właściciela subskrypcji. O ile mieszkając z nim w jednym budynku bez problemu można natychmiastowo uzyskać kod, tak dzieląc konto na odległość może być z tym problem. Szczególnie jeśli dzieli się konto z dalszymi znajomymi lub całkowicie obcymi osobami. Na razie system testowany jest tylko we Włoszech, lecz można spodziewać się, że wkrótce pojawi się również w innych krajach.

Blokada ewidentnie działa bazując na lokalizacji urządzenia, więc pojawia się kilka ważnych pytań. Wątpię, by dało się ją obejść w tak łatwy sposób, jak wyłączenie usług lokalizacyjnych. Co zatem, jeśli będę chciał obejrzeć film na Netfliksie w busie na smartfonie lub gdy znajdę się w innym mieście? Włoski eksperyment najprawdopodobniej już niedługo pokaże czy walka z dzieleniem kont rzeczywiście przyniesie Netfliksowi korzyści finansowe, czy może pozbawi go tylko użytkowników.