15 lutego 2024 roku jest dniem, w którym podatnikom została udostępniona usługa Twój e-PIT. Pozwala ona w szybki oraz wygodny sposób rozliczyć się z podatków za 2023 rok z odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędem skarbowym. Wszystko pięknie, ale platforma nie działa w taki sposób, jak tego oczekiwano. W poprzednich latach również towarzyszyły nam w podobnym terminie awarie.

Awaria Twój e-PIT. Dlaczego sytstem nie działa?

Twój e-PIT pierwszego dnia po uruchomienia przeżywa z pewnością prawdziwe oblężenie. Nie mamy oficjalnych danych, ale jest bardzo możliwe, że dziś z platformy może chcieć skorzystać nawet kilka milionów osób. Tak duży natłok podatników sprawia, że rządowe serwery mogą być przeciążone i w konsekwencji dochodzi do problemów.

Co nie działa w usłudze? Twój e-PIT sprawia problemy już na samym wstępie, czyli w trakcie logowania się do platformy, co jest możliwe na przykład z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Nawet jeśli uda się już zalogować, to można natrafić na inne nieprawidłowości. W tym związane z wylogowaniem z systemu, co następuje samoistnie. Ponadto poszczególne elementy usługi wczytują się wolniej niż można tego oczekiwać.



Co warto zrobić w takiej sytuacji

Najlepszym wyjściem będzie próba skorzystania z platformy Twój e-PIT w późniejszym czasie. Obecnie przeżywa ona zbyt duże oblężenie i nierzadko podatnicy stracą swój czas, a na końcu i tak mogą zobaczyć komunikat, że coś poszło nie tak. Dlatego warto się wstrzymać i spróbować na przykład złożyć zeznanie podatkowe na przykład jutro.

Historia pokazuje, że Twój e-PIT pierwszych godzinach i dniach od udostępniania boryka się z problemami, ale potem wszystko wraca do normy. Wtedy skorzystanie z systemu staje się bezproblematyczne i wygodne.

PIT złożony przez internet to szybszy zwrot podatku

Twój e-PIT to jeden z najprostszych sposobów na szybkie uzyskanie zwrotu podatkowego w przypadku ewentualnej nadpłaty. Urzędy skarbowe w przypadku tradycyjnej formy dostarczenia dokumentów mają do 90 dni na dokonanie zwrotu. Jednak wybierając drogę elektroniczną można liczyć na krótszy czas w postaci maksymalnie 45 dni. Na jeszcze szybsze przelewy od fiskusa mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.