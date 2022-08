Badanie Pew Research Center dotyczące nastolatków, technologii i mediów społecznościowych wykazało, że tylko 32 procent nastolatków w wieku 13-17 lat w ogóle korzysta z Facebooka.

Nawet w 2013 roku, kiedy aż 77 procent nastolatków go używało, nie stroniło też od negatywnych ocen tej platformy. Jak czytamy w raporcie Pew z tamtego czasu, Facebook był głęboko zintegrowany z życiem codziennym nastolatków, ale czasami był postrzegany jedynie jako narzędzie i obowiązek, a nie ekscytujące miejsce spotkań internetowych, w którym mogą się czuć swobodnie. Już wtedy młodzi odczuwali większy entuzjazm w związku z innymi apkami, nawet jeśli nie używali ich tak często, jak Facebooka.

Reklama

Ale nie oznacza to braku sukcesu dla wszystkich aplikacji wychodzących spod rąk programistów Mety. 62 procent nastolatków używa Instagrama, co stanowi wzrost z 52 procent z badania z lat 2014-2015. TikTok, który podczas tamtych badań jeszcze nie istniał, obecnie jest używany przez 67 procent amerykańskiej młodzieży. Aż 95 procent wskazuje, że korzysta z YouTube’a, ale trzeba w tym miejscu zauważyć, że jest to platforma nieco innego typu - oglądamy tam filmiki (a od jakiegoś czasu nawet pełnometrażowe filmy) albo słuchamy muzyki, ale nie łączymy się ze swoimi znajomymi. Przedostatnie miejsce zajmuje Snapchat, z którego korzysta 59 procent młodzieży, a ostatnie Facebook z wspomnianym wcześniej wynikiem 32 procent.

Pew zapytało również o to, z jaką częstotliwością nastolatki korzystają z podanych aplikacji. Nie zaskakuje fakt, że na pierwszym miejscu apek używanych "niemal cały czas" plasuje się YouTube z wynikiem 19 procent, następnie mamy TikToka - 16 procent, wśród użytkowników Instagrama 10 procent używa go prawie non stop, a Snapchata - 15 procent. Jedynie 2% badanych wskazało Facebooka.

Choć samo określenie używania mediów społecznościowych jako "niemal cały czas" może brzmieć alarmująco, młodzież jest świadoma tego, że korzystanie z nich nie zastąpi im relacji międzyludzkich przeprowadzonych twarzą w twarz. 36 procent badanych uważa, że spędza nad nimi zbyt dużo czasu, a 8 procent przyznaje, że czas, jaki im poświęcają, nie wystarcza. Co jednak ciekawe, 45 procent nastolatków powiedziało, że nie miałoby problemu z rezygnacją z mediów społecznościowych.