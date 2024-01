Google uza sprawą ugody będzie musiało zapłacić użytkownikom przeglądarki internetowej Chrome łącznie aż 5 mld dolarów. Kwota jest wynikiem sporu, który sięga 2020 r. i dotyczy trybu Incognito. Funkcja miała dbać o prywatność internautów, ale okazało się, że z tym bywało różnie.

Google śledziło użytkowników Chrome'a w trybie Incognito

Chrome ma specjalny tryb o nazwie Incognito, który odpowiada za ochronę prywatności internautów w trakcie przeglądania internetu z włączoną funkcją. Według deklaracji giganta z Mountain View rozwiązanie miało chronić przed śledzeniem oraz zbieraniem danych, ale rzeczywistość okazała się być inna.

Reklama

Już kilka lat temu pojawiły się pierwsze głosy, że tryb Incognito z Google Chrome wcale nie zapewnia takiej skuteczności w ochronie prywatności, którą deklarowała firma. W rzeczywistości gigant z Mountain View pozostawił sobie furtki, które umożliwiały śledzenie użytkowników oraz ciasteczek. Było to możliwe za sprawą narzędzi analitycznych producenta.

Sprawę zbadano i okazało się, że Google w trakcie korzystania z trybu Incognito nadal miało dostęp do mnóstwa informacji i wiedziało na temat użytkowników bardzo dużo. Dane te z powodzeniem można było wykorzystać do lepszego dopasowania reklam, bo były to m.in. szczegóły związane z nawykami żywieniowymi czy zakupowymi.

Internauci otrzymają zadośćuczynienie

Sprawa ciągnęła się od 2020 r. i mogła mieć swój finał w lutym 2024 r. w sądzie okręgowym w Oakland w Kalifornii, ale skończyło się na ugodzie. Zostanie ona podpisana do 24 lutego, ale szczegóły porozumienia nie są znane. Wiadomo tylko tyle, że użytkownicy przeglądarki Chrome dostaną łącznie 5 mld dolarów, co po aktualnym kursie walut daje nam równowartość niespełna 20 mld złotych.

Tryb Incognito znajduje się nie tylko w przeglądarce Chrome. Firma zaimplementowała to rozwiązania również w innej popularnej aplikacji. To Mapy Google, które również mają wbudowany tryb ochrony prywatności. Jego działanie jednak również nie jest tak skuteczne, jak można by tego oczekiwać.